Sul-Americano Sub-20: Sorteio põe jogo do Brasil antes do duelo da Argentina

O sorteio da Conmebol, nesta sexta-feira, 14/2, em Puerto La Cruz, na Venezuela, definiu horários dos jogos da última rodada do Sul-Americano Sub-20, na Venezuela. A Seleção do Brasil enfrentará o Chile às 18h30, de Brasília, enquanto a Argentina pegará o Paraguai, já sabendo o resultado do jogo dos Brasileiros, às 21h30. O outro jogo será entre Colômbia e Uruguai, às 16h. Todos os jogos ocorrerão no Estádio José Antonio Anzoátegui, em Puerto La Cruz.

Brasil e Argentina são os únicos candidatos ao título. Afinal ambos com 10 pontos, com o Brasil em primeiro lugar graças a um saldo de um gol a mais do que os argentinos (4 a 3). Caso as equipes terminem com a mesma pontuação, o título será decidido pelo confronto direto. Como Brasil e Argentina empataram, o critério de desempate será o saldo de gols.

Vale destacar que Brasil e Argentina já garantiram a classificação para o Mundial, assim como Paraguai e Colômbia (com seis pontos). A competição oferece a classificação para o Mundial aos quatro primeiros colocados. Uruguai e Chile estão com um ponto e sem chances de chegar ao G4. Os uruguaios, portanto, estão eliminados. No entanto, o Chile, por ser o país-sede do Mundial, já entrou classificado, e a lanterna do grupo não afeta sua situação.

Sul -Americano Sub-20

Rodada final – 16/2

16h – Colômbia x Uruguai

18h30 – Brasilx x Chile

21h30- Argentina x Paraguai

