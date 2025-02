Atlético x Tombense: onde assistir, escalações e arbitragem

Atlético e Tombense começam, neste sábado (15), às 16h30 (horário de Brasília), no Mineirão, a disputa pela vaga na final do Campeonato Mineiro 2025.

Ambas as equipes estavam no Grupo A do Campeonato Mineiro e terminaram a fase de grupos empatadas, com 16 pontos, cada. Contudo, devido aos critérios de desempate, a Tombense ficou melhor posicionada. Com isso, o time do interior tem a vantagem de decidir a segunda partida em casa e pode avançar com dois resultados iguais. O jogo de volta está marcado para o próximo fim de semana, com previsão para acontecer no domingo.

Onde assistir

A Globo e Premiere transmitirá a partida a partir das 16h30 (de Brasília).

Como chega o Atlético

O técnico Cuca tem a possibilidade de repetir a escalação do último jogo. Havia uma preocupação, pois Gabriel Menino e Lyanco estavam pendurados, mas ambos passaram ilesos e estão livres de suspensão.

Além disso, o Galo chega ainda mais reforçado para o confronto, já que Rony e Caio Paulista foram anunciados e regularizados no BID da CBF, podendo ser escalados por Cuca, caso necessário.

A dúvida, afinal, fica em torno de uma possível mudança na formação. Se Cuca optar por manter a escalação, Junior Santos, uma das grandes contratações da temporada, ficará como opção no banco de reservas. Assim, existe a possibilidade de ele ser escalado na vaga de Rubens, o que permitiria ao time jogar com dois pontas, Scarpa centralizado e Hulk na referência do ataque.

Como chega a Tombense

A Tombense não possui desfalques para o confronto contra o Atlético e, portanto, o técnico Raul Cabral deve repetir a escalação da última partida. Vale citar que o time de Tombos foi o melhor das agremiações fora da capital, ganhando o título de “campeão do interior”.

ATLÉTICO X tombense

Partida de ida das semifinais do Campeonato Mineiro

Data e horário: 15/2/2025, às 16h30 (de Brasília)

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Atlético: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Cuello, Hulk e Rubens (Júnior Santos). Técnico: Cuca.

Tombense: Matheus; Júlio Henrique, Roger Carvalho, Rony e Dudu Mandai; João Vitor, Fabricio Dias e Pedro Oliveira; Jefferson Renan, João Pedro e Douglas Coutinho. Técnico: Raul Cabral

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo (MG)

Assistentes: Guiherme Dias Camilo e Fernanda Nandrea Gomes

VAR: Emerson de Almeida Ferreira.

