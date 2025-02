Portuguesa x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

A Portuguesa recebe o Corinthians, neste sábado (15/02), às 18h30, de Brasília, no Pacaembu, pela décima rodada do Paulistão. Líder absoluto do Grupo A, o Timão chega embalado após vencer o Santos na última rodada e ofuscar Neymar. Já a Lusa vem de quatro partidas sem derrota e está na zona de classificação do mata-mata. Agora, busca um novo triunfo para encaminhar sua vaga nas quartas de final do Estadual. A Lusa busca os três pontos para se manter na zona de classificação do grupo B. Líder absoluto do Grupo A, o Timão chega embalado após ofuscar Neymar na vitória por 2 a 1 sobre o Santos, na Neo Química Arena e segue com sua meta de seguir em primeiro lugar geral.

A Voz do Esporte fará a cobertura desta partida a partir das 17h. A Jornada Esportiva tem o comando e a narração de Ricardo Froede.