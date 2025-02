Tottenham x Manchester United: onde assistir, escalações e arbitragem

Domingo de clássico na Inglaterra: Tottenham x Manchester United. O duelo, válido pela 26ª rodada da Premier League, será às 13h30 (de Brasília), no Tottenham Stadium. No papel, é um jogo de titãs, dois dos seis grandes clubes da Inglaterra. Na prática, é o jogo das duas maiores decepções da temporada. O time da casa entrou na rodada em 14º lugar, com 27 pontos. O United, dono da maior torcida inglesa, entrou como 13º colocado, com 29 pontos.

O Tottenham, além de ir mal na Premier League, já caiu na Copa da Liga Inglesa (derrota para o Liverpool por 4 a 0) e vem de eliminação na Copa da Inglaterra (perdeu para o Aston Villa por 2 a 1). O United caiu para o Tottenham nas fases iniciais da Copa da Liga Inglesa, seguiu vivo na Copa da Inglaterra e, assim como o Tottenham, vai bem na Liga Europa.

Onde assistir

Os canais ESPN e Disney+ transmitem a partir das 13h30 (de Brasília).

Como chega o Tottenham

O treinador Ange Postecoglou não conta com oito jogadores, a maioria reservas, todos machucados: Brennan Johnson, Odobert, Timo Werner, Micky van de Ven, Cristian Romero, Solanke e Richarlison. Contudo, Udogie e o goleiro Vicario foram liberados e estão prontos para o duelo.

“Estamos bem na Liga, mas não podemos deixar de lado a Premier League. Conseguir uma vitória sobre o United pode reverter nosso mau momento. Enfim, essa é a mentalidade que eu quero”, afirmou, para em seguida completar:

“Em algum momento, a menos que os times tenham muita sorte, o tipo de lesões que tivemos também afetará os outros. O que nos dá uma oportunidade, se conseguirmos uma sequência de vitórias, de subir na tabela.”

Como chega o Manchester United

O treinador Ruben Amorim não conta com Luke Shaw. No mais, terá os jogadores que jogam no seu ideal. Amorim foi questionado sobre o fato de ele e o treinador Ange Postecoglou estarem sob pressão devido às péssimas campanhas. Amorim disse que a pressão existe, mas que a dele é bem maior.

“Eu posso entender a conexão entre mim e Ange, temos os mesmos problemas. Com todo o respeito, estou em um clube maior e com muito mais pressão”, disse Amorim, que ostenta apenas quatro vitórias nos três jogos que comandou o United desde que assumiu o time em novembro.

“Cada jogo até o final da temporada é um grande jogo para nós. Mas precisamos vencer, não importa o que aconteça. Precisamos vencer e melhorar a maneira como jogamos futebol”, concluiu o treinador.

TOTTENHAM X MANCHESTER UNITED

Data e horário: 16/2/2025, 13h30 (de Brasília)

Local: Tottenham Stadium, Londres (ING)

TOTTENHAM: Vicario; Porro, Gray, Danso e Spence; Sarr, Bissouma e Bergvall; Kulusevski, Tel e Son. Técnico: Ange Postecoglu

MANCHESTER UNITED: Onana; De Ligt, Maguire e Yoro; Mazraoui, Ugarte, Bruno Fernandes e Dalot; Diallo e Garnacho; Zirkzee. Técnico: Ruben Amorim

Árbitro: Peter Bankes

Auxiliares: Eddie Smart e Nick Greenhalgh

VAR: Paul Tierney

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.