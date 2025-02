Cruzeiro x América: onde assistir, escalações e arbitragem

Cruzeiro e América-MG se enfrentam neste domingo (16), às 16 horas (de Brasília), pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Mineiro. Com melhor campanha na primeira fase da competição, o América inicia a fase jogando como visitante. A partida de volta, ainda sem local definido, ocorre no próximo sábado (22).

Onde assistir

O canal Premiere transmite ao vivo.

Como chega o Cruzeiro

Sob pressão. Com a pior campanha do clube na competição neste século, o elenco milionário entra em campo precisando provar à torcida que os investimentos, por exemplo, em Gabriel Barbosa e Dudu. Ambos ainda não atuaram bem e Gabigol, inclusive, foi expulso no clássico contra o Atlético.

Além dos jogadores, o técnico Leonardo Jardim estreou com derrota quarta-feira (12), diante do Democrata. No mais, o time terá a volta do camisa 9 diante do Coelho.

Como chega o América

Visando o duelo com o Cruzeiro, o América, em suma, traz duas novidades importantes. Em primeiro lugar, Benítez voltou a treinar com bola. Além disso, Mariano foi registrado no BID, o que libera o lateral para estrear no clássico.

Nesse contexto, William Batista poderá ter força total diante do Cruzeiro. No entanto, ele terá três desfalques: Alê, devido a dores no joelho esquerdo; Dalberson, por lesão no ombro; e Fabinho, também com dores no joelho esquerdo. Ainda assim, para compensar a ausência do atacante, o treinador conta com Adyson, que deve atuar na ponta direita.

CRUZEIRO X AMÉRICA

Campeonato Mineiro – Semifinais – Jogo de ida

Data e horário: 16/2/2025, às 16 horas (de Brasília)

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

CRUZEIRO: Cassio; William, Fabricio Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Dudu, Marquinhos e Gabigol. Técnico: Leonardo Jardim

AMÉRICA: Matheus Mendes; Mariano, Ricardo Silva, Lucão e Marlon; Cauan Barros, Miquéias (Benítez) e Elizari; Adyson, Figueiredo e Jonathas. Técnico: William Batista

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)

