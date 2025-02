Palmeiras x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste domingo (16), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela décima rodada do Campeonato Paulista. Os anfitriões seguem fora da zona de classificação à próxima fase. ocupando a terceira colocação do Grupo D, com 16 pontos. Já o Tricolor vem de três jogos sem vitória, mas lidera o Grupo C, com 15 pontos.

Onde assistir

A Record , a Cazé TV, o Nosso Futebol+ e o Zapping transmitem ao vivo.

Como chega o Palmeiras

O Palmeiras entra pressionado por um bom resultado. Afinal, ocupa apenas a terceira posição do Grupo D e está fora da zona de classificação. Por isso, o Verdão vai a campo com sua formação mais forte à disposição de Abel Ferreira. Ademais, Estêvão, que ficou fora do time titular na última quinta-feira (13), devido a uma febre, retorna à equipe.

Como chega o São Paulo

Enquanto isso, o São Paulo realizou apenas um treino preparatório para o clássico. Isso porque os principais jogadores, ainda que revezando, atuaram nas duas últimas partidas, segunda (10) e quinta-feira (13). Inicialmente, a ideia era poupá-los contra o Velo Clube. No entanto, o empate com a Inter de Limeira alterou esse planejamento.

Ainda assim, a tendência é que Zubeldía, pressionado pelos resultados, escale todos os titulares que estiverem em condições.

PALMEIRAS X SÃO PAULO

Campeonato Paulista – 10ª Rodada

Data e horário: 15/2/2025, às 18h30

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

PALMEIRAS: Weverton, Mayke, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno (Fabinho), Richard Ríos e Raphael Veiga; Mauricio, Estêvão e Facundo Torres (Flaco López).. Técnico: Abel Ferreira

SÃO PAULO: Rafael (Jandrei); Cédric Soares, Arboleda, Alan Franco, Enzo Díaz, Alisson, Pablo Maia, Oscar, Luciano, Lucas Moura e Calleri. Técnico: Luís Zubeldia

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

Assistentes: Neuza Ines Back e Danilo Ricardo Simon Manis

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

