Marmoush comanda vitória do City sobre o Newcastle

Com três gols de Marmoush, todos no primeiro tempo, e um de McAtee, já na segunda etapa, o Manchester City goleou o Newcastle por 4 a 0, neste sábado (15), no Ettihad Stadium, pela 25ª rodada do Campeonato Inglês. O resultado colocou a equipe no G4, com 44 pontos. O adversário permanece com 41, em sétimo lugar.

O próximo desafio do City será diante do Real Madrid, quarta-feira (19), pelos playoffs da Liga dos Campeões. Já o Newcastle volta a campo domingo (23), pelo Campeonato Inglês, diante do Nottingham Forrest.

Solo de Marmoush

Recém-contratado ao Eintracht Frankfurt, da Alemanha, o egípcio Omar Marmoush, afinal, mostrou seu cartão de visitas. E, em suma, o fez da melhor maneira possível. Com três gols dos 18 aos 32 minutos, o atacante praticamente selou a vitória dos anfitriões ainda na primeira etapa.

No primeiro gol, recebeu lançamento do goleiro brasileiro Éderson e encobriu o goleiro. Foi a terceira assistência do arqueiro na temporada, o que o coloca, portanto, como o jogador da posição com mais passes para gol em um só campeonato. No segundo, aos 23, completou após passe de Gündogan. O hat trick veio com outra ajuda brasileira: Savinho avançou pela ponta direita e, da linha de fundo, rolou para o egípcio.

Segundo Tempo

A segunda etapa, em resumo, foi do City tocando a bola e esperando o apito final e o Newcastle mais preocupado em não aumentar a desvantagem no placar. Dessa forma, não é exagero afirmar que o grande momento ocorreu quando Marmoush deixou o campo, aos 29 minutos, para dar lugar a Doku. O egípcio foi aplaudido de pé e teve seu nome cantado pela torcida. O barulho foi maior até do que a comemoração do gol de McAtee, aos 37, que, por fim, transformou o placar em goleada.

A nota preocupante do jogo inegavelmente foi a saída de Erling Haaland, já perto do fim, com suspeita de lesão no joelho direito.

Jogos da 25ª rodada do Campeonato Inglês

Sexta-feira (14/2)

Brighton 3×0 Chelsea

Sábado (15/2)

Leicester 0x2 Arsenal

West Ham x Brentford

Southampton x Bournemouth

Aston Villa x Ipswich

Manchester City x Newcastle

Fulham x Nottingham Forest

Cristal Palace x Everton – 14h30

Domingo (16/2)

Liverpool x Wolverhampton – 11h

Tottenham Manchester United – 13h30

