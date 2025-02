Fulham vence Nottingham em jogo movimentado em Londres

Em jogo muito movimentado, o Fulham venceu o Nottingham Forest, neste sábado, 15/2, pela 25ª rodada do Campeonato Inglês: 2 a 1. O jogo foi marcado pelas grandes defesas do goleiro dos visitantes, Sels, e pela atuação destacada de Traoré, que não fez gol para o Fulham, mas criou grandes jogadas e deu o passe para o primeiro gol da equipe, de Smith Rowe. O Nottingham empatou ainda no primeiro tempo com Chris Wood. Mas na etapa final, Bassey garantiu a vitória do Fulham, para alegria da sua torcida que lotou o Craven Cottage.

Apesar da derrota, o Nottingham se sustenta em terceiro lugar na PremierLeague, com 47 pontos. O Fulham, com 39 pontos, ocupa a nona colocação.

Fulham e Nottingham, alta intensidade

Os primeiros minutos foram todos do Fulham, que dominou totalmente um acuado Nottingham. E o protagonista foi Adama Traoré. O atacante, jogando como ponta pela direita, ganhava quase todos os lances. E foi letal. Aos 15 minutos, limpou a jogada e cruzou na cabeça de Smith Rowe, que fez 1 a 0. Aos 25, cruzou na medida para Jiménez cabecear, mas obrigou o goleiro Sels a fazer uma defesa excelente para evitar o gol. Aliás, Sels fez outra defesa incrível em chute de Jiménez de fora da área.

O Nottingham nada fazia. Mas, aos 37, um lançamento de Gibbs-White achou Chris Wood entre dois zagueiros. Na marra e usando a força física, ele levou a melhor na marcação e bateu da entrada da área, deixando o jogo 1 a 1 no primeiro chute no alvo dos visitantes.

Apesar do Nottingham se lançar mais ao ataque no segundo tempo, o Fulham seguia muito ofensivo, obrigando Sels a fazer belas defesas e se tornado, aos lado e Traoré, o melhor em campo. Mas não evitou que, aos 16 minutos, o time da casa voltasse ficar na frente do placar. Após escanteio da direita, Jiménez roçou a bola, que ficou para Bassey, livre na segunda trave. Ele foi cabecear e correu para celebrar o 2 a 1 no placar. O Nottingham teve com Hudson-Odoi a chance para empatar, mas o goleiro Leno defendeu.Do lado doFulham, Traoré só não ampliou por causa de nova grande defesa de Sels.

Pintura brasileira

No fim do jogo, aos 44 minutos, por pouco não saiu um gol sensacional com participação tripla de brasileiros que entraram no segundo tempo no Fulham. Em um ataque pela direita, o ex-Flamengo Andreas Pereira entrou na áres e deu de calcanhar para William.O ex-Cortnthians tocou de primeira, de calcanhar, para Muniz. O ex-Flamengo fuzilou. Mas Sels evitou o que seria um gol espetacular.

Jogos da 25ª rodada do Campeonato Inglês

Sexta-feira (14/2)

Brighton 3×0 Chelsea

Sábado (15/2)

Leicester 0x2 Arsenal

Fulham 2×1 Nottingham Forest

Southampton 1×3 Bournemouth

Aston Villa 1×1 Ipswich

Manchester City 4×0 Newcastle

West Ham x Brentford

Cristal Palace x Everton – 14h30

Domingo (16/2)

Liverpool x Wolverhampton – 11h

Tottenham Manchester United – 13h30

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.