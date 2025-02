Real Madrid não sai do empate, fora de casa, com o Osasuna

O Osasuna, neste sábado, 15/2, fez um bom jogo diante do Real Madrid, em seus domínios, o El Sadar, em Pamplona, e empatou em 1 a 1 contra o líder do Campeonato Espanhol. Este jogo, pela 24ª rodada de La Liga, teve o Real saindo na frente com Mbappé. Mas, como Bellingham foi expulso por reclamação ainda no primeiro tempo, o time da casa ganhou motivação e conseguiu o empate com Budimir, cobrando pênalti no segundo tempo.

Com 51 pontos, o Real Madrid — em seu terceiro jogo sem vencer na competição — manteve a liderança. Porém, como o Atlético de Madrid ainda jogará nesta rodada e tem 49 pontos, os Merengues podem cair para o 2º lugar. O Osasuna, que soma 32 pontos com o empate, ocupa uma excelente 7ª posição.

Real Madrid à frente, mas Bellingham é expulso

Apesar de jogar em território do rival, o Real Madrid dominou os 20 primeiros minutos. Vini Jr. flutuou muito e trocou de posição com Mbappé. O melhor do mundo reclamou de um pênalti não marcado (a bola bateu no braço de um rival que tentou cortar a bola com um carrinho na área). Depois, Vini perdeu um gol feito quando cabeceou, livre, um cruzamento de Mbappé.

Mbappé também teve sua chance, mas parou na grande defesa de Herrera. Contudo, o gol era questão de tempo. O gol saiu aos 15 minutos, com Mbappé. O francês escorou um cruzamento de Valverde para fazer 1 a 0. Somente aos 20 minutos, com Aimar, o Osasuna chegou ao ataque. A partir daí, passou a ter boas chances também. Na melhor, Courtois fez grande defesa em chute de Oroz aos 28. Aos 30, o lance polêmico: Bellingham reclamou com o árbitro de uma marcação, seguiu reclamando e levou o vermelho, deixando os madridistas com dez.

Osasuna empata com Budimir

Com um a mais, o Osasuna equilibrou o segundo tempo. Aos 10 minutos, Courtois fez grande defesa em um chute à queima-roupa de Moncayola. Na sobra, Budimir chutou para fora. Mas o VAR chamou o árbitro. Na jogada, Camavinga acertou o pé de Budimir. Pênalti confirmado que o próprio Budimir cobrou e empatou. Durante o segundo tempo, tanto Osasuna quanto Real criaram oportunidades, mas os goleiros Courtois e Herrera estavam muito bem. Assim evitaram novos gols.

Jogos da 24ª rodada do Espanhol

Sexta-feira (14/2)

Girona 1×2 Getafe

Sábado (15/2)

Leganés 3×3 Alavés

Osasuna 1×1 Real Madrid

Atlético de Madrid x Celta – 14h30

Villarreal x Valencia – 17h

domingo (16/2)

Espanyol x Bilbao – 19h

Valladilid x Sevilla – 12h15

Mallorca x Las Palmas – 14h30

Betis x Real Sociedad – 7h

Segunda-feira (17/2)

Barcelona x Rayo Vallecano – 17h

