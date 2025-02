Liverpool x Wolverhampton: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Premier League 2024/25. Neste domingo (16), Liverpool e Wolverhampton se enfrentam às 11h (de Brasília), em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Inglês. O duelo acontece em Anfield e os líderes querem manter a vantagem na ponta da tabela.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Liverpool

O Liverpool tem a melhor campanha da Premier League e lidera a competição com 57 pontos. No entanto, os Reds viram o Arsenal vencer o seu jogo nesta rodada e a vantagem no topo da tabela caiu para apenas quatro pontos.

Para o jogo deste domingo, o técnico Arne Slot não poderá estar à beira do campo e vai cumprir suspensão pelo cartão vermelho que recebeu na última rodada, assim como Curtis Jones. Além disso, Joe Gomez e Tyler Morton, lesionados, completam a lista de desfalques. Gakpo é tratado como dúvida.

Como chega o Wolverhampton

Por outro lado, o Wolves briga na outra parte de tabela. Após o início ruim na Premier League, o principal objetivo do time atualmente é se manter na elite do futebol inglês.

Apesar do favoritismo do Liverpool, o Wolverhampton vive um bom momento e vem de uma vitória na rodada que colocou o time na 17ª posição, com 19 pontos, fora da zona de rebaixamento. Assim, o time comandado pelo técnico Vitor Pereira vai tentar arrancar pontos do líder para seguir fora do Z-3.

Contudo, a equipe enfrenta alguns problemas no elenco para o jogo deste domingo. Hwang Hee-chan e Jørgen Strand Larsen são baixas de última hora por motivo de lesão. Assim, eles se juntam a Yerson Mosquera, Enso Medina, Sasa Kalajdzic, Boubacar Traoré e Leon Chiwone na lista de desfalques.

Liverpool x Wolverhampton

25ª rodada da Premier League 2024/25

Data e horário: domingo, 16/02/2025, às 11h (de Brasília).

Local: Anfield, em Liverpool (ING).

Liverpool: Alisson; Bradley, Konate, Van Dijk e Robertson (Tsimikas); Gravenberch, Mac Allister e Szoboszlai; Salah, Luis Díaz e Gakpo (Darwin Núñez). Técnico: Sipke Hulshoff.

Wolverhampton: José Sá, Matt Doherty (Santiago Bueno), Emmanuel Agbadou e Toti Gomes; Semedo, André, João Gomes e Rayan Ait Nouri; Matheus Cunha, Sarabia e Gonçalo Guedes. Técnico: Vitor Pereira.

Árbitro: Simon Hooper (ING).

VAR: John Brooks (ING).

