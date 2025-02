Benfica vence Santa Clara e encosta na liderança do Português

O Benfica conquistou três pontos importantes na briga pelo título do Campeonato Português. Neste sábado (15), os Encarnados venceram o Santa Clara por 1 a 0, fora de casa, e conquistaram o triunfo nesta 22ª rodada do Campeonato Português. O atacante recém-contratado Bruma, que esteve na mira do Vasco, marcou o gol da vitória no segundo tempo.

Dessa maneira, o Benfica chegou aos 50 pontos e segue na vice-liderança da liga portuguesa. A vitória diminuiu a vantagem do líder Sporting para um ponto, mas o Leão ainda entra em campo nesta 22ª rodada e pode retomar a vantagem de quatro pontos.

Por outro lado, o Santa Clara perdeu a invencibilidade de três jogos no Português, após duas vitórias e um empate. Ao mesmo tempo, desperdiçou a oportunidade de encostar na briga pela zona de classificação para as próximas competições europeias. A equipe segue na 5ª posição, com 38 pontos, cinco a menos que o Braga, 4º colocado.

Jogos da 22ª rodada do Campeonato Português 2024/25

Sexta-feira (14/2)

Boavista 0x1 Estrela Amadora

Sábado (15/2)

Moreirense 3×1 Casa Pia

Nacional 0x1 Estoril

Santa Clara 0x1 Benfica

Sporting x Arouca – 17h30

Domingo (16/2)

Rio Ave x Aves – 12h30

Farense x Porto – 15h

Vitória de Guimarães x Braga – 17h30

Segunda-feira (17/2)

Gil Vicente x Famalicão – 17h15

*Horários de Brasília.

