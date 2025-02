Hulk decide, Galo vence o Tombense e fica perto da final

O Atlético derrubou o Tombense por 2 a 0, com dois de Hulk, neste sábado (15), no Mineirão, pela ida da semifinal do Campeonato Mineiro. Dessa forma, o Galo pode até perder por um gol de diferença no final de semana que vem (horário ainda não divulgado) que estará na final, enfrentando Cruzeiro ou América. Recém-contratados, o atacante Rony e o lateral-esquerdo Caio Paulista, ambos ex-Palmeiras, esrtrearam pela equipe comandada por Cuca.

Atlético e Tombense, muito por conta do calor, fizeram um primeiro tempo muito ruim tecnicamente. Cuello foi quem mais ofereceu perigo. Primeiro, invadiu a área e cruzou, mas a zaga afastou. Depois, arriscou de fora da área e quase marcou de cabeça. Ainda no primeiro tempo, Gabriel Menino tentou da intermediária. No entanto, a melhor chance veio aos 38, quando Junior Alonso acionou Scarpa, que quase marcou um golaço.

O segundo tempo começou com o Atlético muito mais intenso. Primeiro, porque Cuca sacou Rubens e colocou o velocista Rony. Logo aos 2, Lyanco finalizou com perigo. Aos 8, Scarpa cobrou escanteio, e um defensor do Tombense acertou uma joelhada em Cuello. Hulk bateu e abriu o placar.

O centroavante, aliás, apareceu novamente em bola parada. Afinal, aos 20, ele ampliou em linda cobrança de falta de bem longe do gol. Inclusive, ele mesmo sofreu a falta. Ainda na etapa final, Cuello, Deyverson e Rony perderam boas oportunidades.

ATLÉTICO X TOMBENSE

Semifinal do Campeonato Mineiro – jogo de ida

Data: 15/02/2025, sábado

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Atlético: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino (Patrick, aos 38’2ºT), Rubens (Rony – Intervalo) e Gustavo Scarpa (Bernard, aos 27’2ºT); Cuello (Caio Paulista, aos 38’2ºT) e Hulk (Deyverson, aos 42’2ºT) Técnico: Cuca

Tombense: Matheus; Júlio Henrique, Roger Carvalho, Rony e Dudu Mandai; João Vitor (Cleiton, aos 27’2ºT), Fabricio Dias e Pedro Oliveira (Luiz Felipe, aos 13’2ºT); Jefferson Renan (Mila, aos 13’2ºT) , João Pedro (Vinicius Bracioli, aos 41’2ºT) e Douglas Coutinho (Anderson Ligeiro – Intervalo) Técnico: Raul Cabral

Gols: Hulk, aos 8’2ºT (1-0) e aos 20’2ºT (2-0)

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo (MG)

Assistentes: Guiherme Dias Camilo e Fernanda Nandrea Gomes

VAR: Emerson de Almeida Ferreira.

Cartão amarelo: Gustavo Scarpa (CAM)

Cartão vermelho:

