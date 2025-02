Hulk explica golaço e dedica vitória à torcida do Atlético

Autor dos dois gols do Atlético na vitória sobre o Tombense por 2 a 0, pela ida da semifinal do Campeonato Mineiro, Hulk dividiu os méritos de mais este feito pelo Galo. O camisa 7, inclusive, aproveitou o momento para desejar mais sorte ao Alvinegro ao longo da temporada.

“Estou muito feliz. Primeiramente, tenho que agradecer a Deus e a todos os meus companheiros. Eles foram fundamentais em campo para essa vitória. Minha esposa também, sempre me incentivando, mostrando que posso mais. Sempre me entrego bastante para dar o meu melhor em campo. Graças a Deus, as coisas estão acontecendo e fico feliz pelo início da temporada, de estar podendo dar alegrias à massa. Espero que a gente possa voltar a ganhar títulos grandes, após batermos na trave duas vezes ano passado”, comentou Hulk, em entrevista ao “Premiere”.

Hulk também explicou o que se passou em sua cabeça antes do segundo gol, uma pintura de falta, bem longe da entrada da área.

“Pensei: dá para botar a bola por cima da barreira. Eu olhei e vi que era só encaixar a bola, sem deixar isolar. E, graças a Deus, fui feliz. Dedico esse gol a toda massa atleticana”, concluiu.

Com a vitória por 2 a 0 sobre o Tombense, o Atlético encaminhou a vaga na final do Campeonato Mineiro. Aliás, o Galo pode até perder por um gol de diferença no duelo da volta (ainda sem data confirmada) que ficará com a vaga na final. Na decisão, inclusive, o time de Hulk encara Cruzeiro ou América.

