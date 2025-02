Com um a menos, Grêmio bate o Ypiranga e encara o Juventude na semifinal

Com time alternativo, o Grêmio venceu o Ypiranga por 1 a 0 neste sábado (15), no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, pela oitava e última rodada da fase de grupos do Campeonato Gaúcho. Mesmo com inferioridade numérica, o Tricolor encontrou o gol com Monsalve aos 16 minutos do segundo tempo.

Já classificado para a semifinal do Estadual, o líder do Grupo A somou 17 pontos com a vitória e, então, ficou com a terceira melhor campanha geral. Agora, agora vai encarar o Juventude na próxima fase do torneio. A outra semifinal será entre Internacional e Caxias.

As vagas para a final serão definidas em dois jogos. Assim, sem horários definidos, os confrontos de ida estão previstos para acontecer na próxima quarta-feira (19) e, os de volta, no sábado (22). Aliás, Internacional e Juventude vão decidir os confrontos em casa.

Expulsão de João Lucas, do Grêmio, marca a primeira etapa

Mesmo fora de casa, o Grêmio inciou partindo para cima do adversário, dominando as jogadas e criando chances de perigo. Assim, logo aos quatro minutos, Arezo cabeceou uma bola na trave após cobrança de escanteio. Os visitantes tentaram abrir o placar com Lucas Ramos chegando algumas vezes seguidas à área tricolor.

A partida teve uma reviravolta ainda na primeira etapa, afinal, João Lucas, lateral do Grêmio, foi expulso aos 27 minutos. Após choque entre três jogadores, o VAR analisou o lance e entendeu que o lateral deu uma cotovelada no adversário. Assim, o Ypiranga tentou aproveita a superioridade numérica em campo e passou a criar mais chances, porém, sem gols.

Monsalve define a partida

Após grande atraso para o início do segundo tempo, por faltar ambulância em uma das partidas simultâneas do Gauchão, o duelo retornou em Erechim com Grêmio buscando o ataque. Assim, os visitantes abriram o placar aos 16 minutos, com Monsalve, mesmo com um a menos em campo. Em contra-ataque, o camisa 11 tocou para Arezo, que devolveu ao meia para passar entre o zagueiro e o goleiro e, por fim, balançar as redes. A partir do gol, o Tricolor se defendeu na partida, que seguiu morna, sem grandes emoções e chances de gols.

YPIRANGA 0X1 GRÊMIO

8ª rodada do Campeonato Gaúcho

Data: 15/02/2025 (sábado)

Local: Estádio Colosso da Lagoa, Erechim (RS)

Ypiranga: Edson; Vitor Marinho (Rian, 22’/2ºT), Heitor, William Gomes e Roca (Almer Salas, 45’/1ºT); João Paulo (Cristiano, 15’/2ºT), Lucas Ramos (Daniel Felizardo, 15’/2ºT) e Jean Pyerre; Roger, Felipe Marques (Luciano, 45’/1ºT) e Emerson Galego. Técnico: Matheus Costa

Grêmio: Grando; João Lucas, Gustavo Martins, Natã e Viery; Camilo, Dodi, Pepê (André, 24’/1ºT) e Monsalve (Kaick, 36’/2ºT); Aravena (Luis Eduardo, 33’/1ºT) e Arezo. Técnico: Gustavo Quinteros

Gols: Monsalve, 16’/2ºT (0-1)

Árbitro: Francisco Dias (RS)

Assistentes: Jorge Bernardi (RS) e Artur Preissler (RS)

VAR: Allan Azevedo (RS)

Cartão amarelo: Lucas Ramos, William Gomes, Vitor Marinho (YPI); Monsalve, Luis Eduardo, Viery (GRE)

Cartão vermelho: João Lucas (GRE)

*Após revisão do VAR, jogador foi expulso por acertar uma cotovelada no adversário

