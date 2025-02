Francês: PSG vence Toulouse e segue na liderança isolada

O PSG venceu o Toulouse por 1 a 0, neste sábado (15), em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Francês. O gol marcado por Fabián Ruiz, no segundo tempo, no Estádio Municipal de Toulouse, confirmou o triunfo e a vantagem do clube de Paris na liderança da Ligue 1.

Dessa maneira, o PSG chegou aos 56 pontos e manteve a vantagem de 10 pontos para o vice-líder Olympique de Marselha. O principal concorrente pelo título nacional, inclusive, também venceu seu compromisso nesta 22ª rodada.

Por outro lado, o Toulouse se distanciou da briga pela parte de cima da tabela e segue com 27 pontos, na 10ª posição. A equipe chegou a cinco rodadas sem vitória na Ligue 1, mas ainda tem chances de buscar uma classificação para as próximas competições europeias.

Jogos da 22ª rodada do Campeonato Francês 2024/25

Sexta-feira (14/2)

Brest 2×2 Auxerre

Sábado (15/2)

Olympique de Marselha 4×0 Saint-Étienne

Monaco 7×1 Nantes

Toulouse 0x1 PSG

Domingo (16/2)

Montpellier x Lyon – 11h

Reims x Angers – 13h15

Lens x Strasbourg – 13h15

Le Havre x Nice – 13h15

Rennes x Lille – 16h45

*Horários de Brasília.

