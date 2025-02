Monsalve, sobre gol que definiu vitória do Grêmio: ‘Importante e difícil’

Com gol de Monsalve, o Grêmio venceu o Ypiranga por 1 a 0 neste sábado (15), no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, pela oitava e última rodada da fase de grupos do Campeonato Gaúcho. Agora, vai encarar o Juventude na semifinal do Estadual.

Na partida, o Tricolor ficou com um a menos em campo desde o primeiro tempo, com a expulsão de João Lucas. Assim, o autor do gol do jogo analisou o desempenho da equipe fora de casa, e destacou o esforço em atuar com um a menos.

“Eu acho importante que o treinador tenha alternativas em todos os momentos. Temos um time que não são só os onze iniciais, mas que pode contar com qualquer um. Estamos felizes. Acho que o time fez um trabalho muito grande hoje, um esforço muito grande”, iniciou.

“Ter dez jogadores desde o primeiro tempo é muito difícil, mas felizmente pudemos conseguir esse gol que foi muito importante e difícil. Então estamos contentes e agora sabemos que o que vem vai ser muito mais difícil”, concluiu o meia.

Próxima parada: Copa do Brasil

Após terminar a fase de grupos do Gauchão com a terceira melhor campanha geral, o Imortal agora vai virar a chave para a Copa do Brasil. Afinal, encara o São Raimundo, em Roraima, pela primeira rodada da Copa do Brasil. Assim, Monsalve comentou sobre a distância até o local do duelo, mas afirmou que o Grêmio está preparado para buscar títulos esse ano.

“Sim, longe, muito longe, mas o Grêmio está preparado para isso, já que temos um time que qualquer um pode jogar. A ideia do clube é brigar por tudo esse ano, pelo Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. Aqui no Gauchão estamos pertos de conseguir o que queremos. Estamos totalmente preparados”, disse Monsalve.

