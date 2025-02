Em clássico pegado, Náutico quebra tabu e volta a vencer Sport como visitante

Deu Náutico no clássico contra o Sport na Ilha do Retiro. Neste sábado (15), o time alvirrubro derrotou por 1 a 0 o rival fora de casa em um clássico pegado do começo ao fim pela oitava rodada do Campeonato Pernambucano. De quebra, o Timbu encerra um tabu de seis anos sem triunfos sobre o adversário em seus domínios.

Com o resultado, o Náutico chega aos mesmos 16 pontos Santa Cruz na co-liderança do Estadual. Mas leva desvantagem no saldo de gols (9 a 7). A equipe coral, aliás, enfrenta o Central, neste domingo, no Arruda. Já o Sport, com 12 pontos, não tem chances de alcançar a vaga direta nas semifinais e precisará jogar as quartas de final. Caso o Retrô derrote o Decisão neste domingo, o Leão pode cair uma posição.

O jogo

Do começo ao fim o que viu foi um clássico nervoso em meio a um legítimo ataque contra defesa. Com a estratégia de atuar recuado à espera de contragolpes, o Timbu chegou ao seu gol no primeiro tempo ao aproveitar uma falha na saída de bola rubro-negra para abrir o placar com Samuel Otusanya. Assim, os visitantes se fecharam ainda mais diante de um Leão que pressionou o tempo todo, mas não conseguiu furar o ferrolho alvirrubro. O goleiro Muriel também se destacou com boas defesas.

Na volta do intevalo, o panorama não mudou. O Sport seguiu à risca o volume da primeira etapa e sufocou o rival. O jogo foi interrompido aos nove minutos em decorrência de uma avaria no sistema de iluminação da Ilha do Retiro. Sete minutos depois, já com a situação resolvida, oa bola voltou a rolar. O Sport comunicou que ocorreu um curto-circuito com o rompimento de um fusível em um dos refletores, o que resultou no apagão.

Na reta final do segundo tempo, o Náutico encaixou um ótimo contra-ataque e ampliou a vantagem. A partir daí, o Rubro-Negro se lançou à frente com tudo e anotou seu gol com Gonçalo Paciência nos acréscimos. Mas já não havia tempo para buscar uma melhor sorte diante de seus torcedores, que vaiaram nas arquibancadas após o apito final.

Jogos da 8ª rodada do Pernambucano

Sábado (15/2)

Afogados 1×1 Maguary

Sport 1×2 Náutico

Domingo (16)

Santa Cruz x Central – 16h

Retrô x Decisão – 18h

Segunda-feira (12)

Jaguar x Petrolina – 19h

