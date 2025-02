Cuca analisa vitória do Atlético na ida e rasga elogios para dupla de estreantes

Com dois gols de Hulk, o Atlético venceu o Tombense por 2 a 0, neste sábado (15), no Mineirão, pela ida da semifinal do Campeonato Mineiro. Com a importante vitória, o Galo pode até perder por um gol de diferença que se classificará para a final do Estadual.

Assim, o técnico Cuca analisou a partida do Alvinegro, comparando o primeiro com o segundo tempo. Afinal, segundo o comandante, apensar do controle na primeira etapa, apenas na segunda que a equipe foi mais envolvente.

“Um primeiro tempo que tivemos um controle quase que absoluto da primeira etapa, principalmente nos primeiros 25 minutos, mas não tinha infiltração, o famoso ‘atacar o espaço’, isso se faz muito sem bola. Tem que atacar o espaço. E eu tenho que trabalhar um pouco mais isso. Nós nos perdemos no primeiro tempo, não conseguimos encaixar a marcação no campo de ataque e isso ocasiona um desgaste, porque você tem que correr atrás do adversário e não era essa a ideia no começo do jogo”, iniciou Cuca.

“(No segundo tempo) Fomos mais envolventes, mais agudos, atacamos o espaço, uma equipe bastante veloz que criou bastante oportunidades, perdemos gols incríveis que não se perdem. Mas fica feliz que criou bastante oportunidade. Criar oportunidade, que é o mais difícil, estamos criando bastante. Fizemos dois gols, saímos do primeiro confronto com uma vantagem pro próximo jogo da semana que vem”, completou.

Estreias de Rony e Caio Paulista

A partida contou com a estreia de dois recém-contratados: Rony e Caio Paulista. Portanto, Cuca analisou o primeiro jogo dos atletas com a camisa do Atlético-MG e elogiou a presença dos atletas no elenco.

“Ele é um jogador que a maioria dos treinadores gosta e querem ter. Jogador incisivo, rápido, ataca a bola, não dá moleza pra zagueiro e goleiro, tem faro de gol, gosta de estar presente na área, acho que foi uma grande aquisição que a gente fez e vai ajudar bastante o Galo”, opinou sobre Rony.

“Ele veio pra ser um polivalente, pra jogar na segunda linha pelo lado esquerdo ou pelo lado direito. Não é um camisa 10, mas é um ponta de lança, que faz as infiltradas. Ele vem pra encorpar ainda mais o nosso elenco. É o tipo de contratação que faz o caldo engrossar”, falou sobre Caio Paulista.

