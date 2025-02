Lusa empata com os reservas do Corinthians em jogo movimentado

Portuguesa e Corinthians fizeram um jogo emocionante na noite deste sábado, 15/2, pelo Paulistão. Cheio de variações e com o placar final de 2 a 2. A Lusa abriu o placar com Jajá, mas o Timão virou com gols de Bidu e Talles Magno, de pênalti. No entanto, a Lusa foi para cima e empatou com Maceió. Ambos os times perderam outras ótimas oportunidades. Enfim, o empate fez justiça. Vale citar que o Timao jogou com reservas, pois os titulares foram resguardados para a estreia da Libertadores.

O empate leva o Corinthians aos 26 pontos, já garantido nas quartas de final, em primeiro no Grupo A e com a melhor campanha geral. A Lusa segue viva na briga por uma vaga na próxima fase, com 11 pontos, em segundo lugar no Grupo B. Contudo, pode perder a posição ao fim da rodada.

Lusa sai na frente

A Portuguesa aproveitou o fato de o Corinthians poupar os titulares. Teve maior volume de jogo e as melhores chances. Logo no início, o lateral Lucas Hipólito chutou, mas Matheus Donelli salvou. A defesa do Corinthians estava desatenta e a Lusa foi chegando com perigo. Renan Peixoto teve um lance de perigo, ganhando de Cacá; Jajá mandou uma na trave; e, aos 38 minutos, chegou ao gol. Após cruzamento da direita, Maceió, na primeira trave, ajeitou de peito para o chute de primeira de Jajá. Merecido para o melhor time do primeiro tempo.

Talles Magno comanda a virada do Corinthians

Na volta do segundo tempo, Ramón Díaz tirou um volante (Ryan) e colocou mais um atacante, Pedro Raul. Assim,o Corinthians passou a trabalhar melhor a bola e empatou aos sete minutos. Talles Magno, caindo pela esquerda, observou a entrada em profundidade do lateral Matheus Bidu. O passe foi preciso e Bidu, quase sem ângulo, bateu para a rede: 1 a 1.

O jogo ficou em aberto. Gustavo Talles, numa investida pela direita, cruzou e Renan Peixoto se antecipou ao marcador, chutando uma bola que passou muito perto da trave esquerda de Donelli. Aos 20 minutos, o Timão virou. Talles Magno entrou na área, passou por Gustavo Talles, que o calçou. Pênalti que o próprio Talles Magno bateu para colocar o Corinthians na frente.

Empate na marra

Só que a Lusa fazia um jogo consistente e conseguiu o empate aos 28. Gustavo Talles fez a jogada, passou para Bidu e cruzou rasteiro para o chute colocado de Maceió. Aos 41, Maceió quase virou o jogo, mas chutou na trave. Na sobra, ele chutou novamente, mas Donelli fechou bem, abafando a jogada e evitando o gol da Lusa. No fim, Pedro Raul teve a chance de dar a vitória ao Corinthians, mas sua cabeçada, livre e quase na pequena área, foi uma bola atrasada para o goleiro Rafael Santos.

PORTUGUESA 2X2 CORINTHIANS

Campeonato Paulista – 10ª Rodada

Data: 15/2/2025

Local: Estádio do Pacaembu, São Paulo (SP)

PORTUGUESA: Rafael Santos; Talles, Eduardo Biazus, Gustavo Henriquee Lucas Hipólito; Tauã, Cristiano (Rildo, 24’/2ºT) , Fernando Henrique (Hudson, 24’/2ºT), Jajá (Everton Messias, 31’/2ºT) e Renan Peixoto (Barba, 38’/2ºT) e Maceió (Pedro Henrique, 38’/2ºT) . Técnico: Cauan de Almeida

CORINTHIANS: MatheusDonelli; Léo Mana (João Victor Jacaré, 30’/2ºT) , Félix Torres, Cacá e Matheus Bidu; Alex Santana (Bahia, 37’/2ºT), Ryan (Pedro Raul, Intervalo), Charles (Maycon, 29’/2ºT) e Coronado; Romero e Talles Magno (Hector Hernández, 29’/2ºT). Técnico: Ramón Díaz

Gols: Jajá, 38’/1ºT (1-0); Matheus Bidu, 7’/2ºT (1-1); Talles Magno, 20’/2ºT (1-2); Maceió, 28’/2ºT (2-2)

Árbitro: Daiane Muniz

Assistentes: Evandro de Melo Lima e Daniel Luis Marques

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Cartões amarelos: Gustavo Henrique, Lucas Hipólito (POR); Cacá, Félix Torres (COR)

