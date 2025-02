Torcedores do Fla apostam em vitória sobre o Vasco

A torcida do Flamengo presente no Maracanã está confiante em uma vitória do Rubro-Negro sobre o Vasco da Gama. As duas equipes se enfrentam neste sábado (15), às 21h45, em duelo válido pela 10ª e penúltima rodada do Campeonato Carioca.

“Vamos bater no Vasco. Desde quando me conheço por gente, eles sempre têm times horríveis e não batem de frente com a gente. Expectativa alta. Vai ser mais um dia comum. Vai ter gol do Plata, do Bruno Henrique, de todo mundo aí. Aposto num 3 a 1, vamos para cima com Filipe Luís”, comento um torcedor do Flamengo identificado com Luis.

Um amigo dele, Caio, foi mais moderado, mas também apostou na vitória do Flamengo diante do Vasco. Se o Fla vencer, aliás, não só se garante nas semifinais da competição, como também encaminha o título da Taça Guanabara. Para perder o título, o Rubro-Negro precisa ver o Volta Redonda vencer o Sampaio Corrêa neste domingo e tirar um saldo de 12 gols de diferença.

“Eu espero um jogo bom, que a gente possa fazer uma partida firme, com raça. Não precisa nem ser espetáculo. Pode ser um 2 a 0, um 1 a 0, mas com raça, sem dar espaço ao Vasco. Temos que lutar até o fim, em qualquer competição. O Flamengo tem grande estrutura e não pode dar mole”, pontuou.

O Flamengo entra em campo com Rossi; Wesley, Léo Pereira, Danilo e Varela; Erick Pulgar, Evertton Araújo e Arrascaeta; Plata, Michael e Bruno Henrique.