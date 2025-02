Carrasco do Vasco, Bruno Henrique exalta atuação do Flamengo

A estrela de Bruno Henrique voltou a brilhar em clássicos. O atacante, de 34 anos, marcou na vitória do Flamengo sobre o Vasco por 2 a 0, neste sábado (15), no Maracanã, pela 10ª rodada da Taça Guanabara. Assim, aumentou sua marca contra os vascaínos e, agora, soma nove gols contra o rival — sua maior vítima da carreira.

“Muito feliz por marcar em mais um clássico. Nem sei o que dizer, mas nossa equipe está de parabéns principalmente pelo primeiro tempo que fez. Controlamos o jogo. Temos que trabalhar e melhorar mais”, disse o atacante Bruno Henrique.

O Flamengo saiu na frente do placar com Bruno Henrique, de pênalti, ainda no primeiro tempo. O atacante, que já tinha decidido contra o Botafogo na Supercopa do Brasil, voltou a fazer a diferença. Na etapa final, o Rubro-Negro fez o segundo gol com Everton Cebolinha. Assim, garantiu a vaga na semifinal do Carioca.

Com a vitória, o Flamengo se isolou na liderança da Taça Guanabara com 20 pontos. O Rubro-Negro volta a campo no próximo sábado (22), às 16h30 (de Brasília), contra o Maricá, no Maracanã.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.