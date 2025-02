Filipe Luís condena atitude de Wesley no fim do clássico

O Flamengo assegurou a vaga na semifinal do Campeonato Carioca vencendo o Vasco por 2 a 0, com gols de Bruno Henrique, de pênalti, e Everton Cebolinha, neste sábado (15), no Maracanã. Na entrevista coletiva, o técnico Filipe Luís enfatizou a confiança da equipe e criticou a conduta de Wesley. Próximo ao final do jogo, os jogadores adversários se irritaram com o lateral, alegando falta de respeito ao fazer um passe olhando para um lado enquanto virava o rosto para o outro.

O treinador rubro-negro apontou um equívoco na postura do lateral, atribuindo-a à inexperiência. Na entrevista pós-jogo, Wesley zombou de Philippe Coutinho, sugerindo que o vascaíno estava “chateado por ter perdido”.

“O jogo estava limpo, até aquele lance aos 95 minutos. Gosto de jovens ousados, que vão para cima, mas sem desrespeitar. É normal, eu já fiz muito isso. Já estive no lugar dele, a gente aprende. Geralmente são os mais jovens que passam por isso, especialmente em clássicos. Foi um jogo limpo, com total respeito, ao contrário do clássico contra o Botafogo. Tenho máximo respeito pelos jogadores do Vasco. Vencemos no mérito, o jogo foi todo na bola”, comentou Filipe Luís.

Provocação e pedido de desculpas

O lateral-direito Wesley, por sua vez, provocou o meia Coutinho, do Vasco, logo após a vitória. O número 43 explicou o incidente no fim da partida, quando a torcida gritava “olé”, afirmando que Coutinho se irritou com os dribles no Maracanã.

“Sobre a confusão, não sou de desrespeitar. Todo mundo gosta de uma jogada bonita, de dar um passe de letra, isso não é desrespeito. Achei que era o momento certo para isso e fiz. Sou fã do Coutinho, mas ele também vira o rosto em vários passes. Ele está chateado pela derrota e descontou em mim. Não sou de confusão, desculpas se desrespeitei o Vasco. Por fim, estou muito feliz pela vitória”, disse ao deixar o campo.

