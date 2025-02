Liverpool supera golaço brasileiro, bate Wolves e segue líder isolado do Inglês

Com gol de Luis Díaz e Salah ainda no primeiro tempo, o Liverpool derrotou por 2 a 1 o Wolverhampton neste domingo (16), pela 25ª rodada do Campeonato Inglês. O resultado em Anfield Road mantém os Reds na liderança isolada da Premier League, agora com 60 pontos, sete a mais do que o Arsenal, segundo colocado. Matheus Cunha descontou para os visitantes.

O jogo

Sobrou qualidade na primeira etapa. O Liverpool, com qualidade bem superior ao adversário, aproveitou dois contragolpes para construir vantagem no placar. O primeiro gol saiu aos 14 minutos com Luis Díaz, em trombada com o goleiro após cruzamento de Salah e corte mal feito de Toti Gomes. Os Reds ampliaram aos 36′ com Salah, em pênalti sofrido por Luiz Díaz. O atacante colombiano, aliás, foi o principal nome dos Reds no primeiro tempo. Matheus Cunha, pelo Os Wolves cometeram falhas na defesa e tiveram em Matheus Cunha o seu destaque. Além de assustar em cobrança de falta, o brasileiro comandou praticamente todas as ações ofensivas dos visitantes.

Na volta do intervalo, o jogo ficou um toma lá dá cá impressionante. Ambos os times tiveram ótimas oportunidades. Salah chegou a fazer um golaço após costurar por dentro e chutar com precisão. Mas o assistente apontou impedimento. Assim, coube aos Wolves balançar a rede efetivamente. E não poderia ser outro nome. Matheus Cunha, aos 21 minutos, liderou uma troca de passes envolvendo muitos jogadores, incluindo o também brasileiro André. Ao receber fora da área, Cunha cortou para a esquerda e chutou colocado, cruzado, sem chance para Alisson. O atacante seguiu comandando as ações de aatque de sua equipe, mas o empate não veio.

Jogos da 25ª rodada

Sexta-feira (14/2)

Brighton 3×0 Chelsea

Sábado (15)

Leicester 0x2 Arsenal

Aston Villa 1×1 Leicester

Fulham 2×1 Nottingham Forest

Manchester City 4×0 Newcastle

Southampton 1×3 Bournemouth

West Ham 0x1 Brentford

Crystal Palace 1×2 Everton

Liverpool 2×1 Wolverhampton

Domingo (16)

Tottenham x Manchester United – 13h30