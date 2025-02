Torcedores do Tottenham protestam antes de jogo com o United

Torcedores do Tottenham se mobilizaram para protestar contra Daniel Levy antes do confronto com o Manchester United pela Premier League, neste domingo (16). Nas últimas semanas, a insatisfação com o presidente do clube se intensificou, sobretudo porque a equipe ocupa a 15ª posição no campeonato e já está fora das duas copas nacionais.

Embora o atual técnico, Ange Postecoglou, esteja sob pressão, a revolta contra Levy é antiga. Afinal, o Tottenham está há 17 anos sem conquistar títulos e não alcança uma colocação entre os três primeiros da liga desde 2018.

Por isso, milhares de torcedores participaram da manifestação organizada pelo grupo de fãs Change for Tottenham. O ato reflete o descontentamento com o declínio do desempenho do time em campo durante a gestão de Levy.

