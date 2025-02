Sob protestos, Tottenham derrota Manchester United em Londres

No “Clássico da Crise”, o pressionado Tottenham, cuja torcida protestou contra o dono antes do jogo, venceu o também em má fase Manchester United por 1 a 0, neste domingo (16), em Londres. O gol da virória foi de Maddison, no início do primeiro tempo. Com o resultado, os anfitriões chegaram a 30 pontos, na 12ª posição. Já os visitantes caíram para 15º, com 29.

Os Spurs voltam a campo no próximo sábado (22), fora de casa diante do Ipswich Town, pelo Campeonato Inglês. Na mesma data, pela mesma competição e também como visitante, o United encara o Everton.

Primeiro Tempo

Os donos da casa inegavelmente começaram bem o jogo, pressionando e tendo mais posse de bola. Dessa forma, chegaram ao primeiro gol aos 12 minutos. Bergvall finalizou da entrada da área, Onana espalmou e Maddison apareceu para abrir o placar no rebote.

Após o gol, o United acordou e equilibrou o jogo. Sendo assim, Zirkzee e Garnacho tiveram boas chances de igualar o marcador, mas erraram o alvo.

Segundo Tempo

A segunda etapa, em resumo, começou disputada em alta intensidade. Tanto que, em suma, o placar poderia ter mudado em pelo menos três oportunidades nos primeiros 15 minutos. Tel, para o Tottenham, e Garnacho, para os Red Devils, estiveram perto de balançar as redes.

O ótimo ritmo permaneceu até o fim da partida. Desse modo, as equipes se alternaram melhores na partida e ambas poderiam ter feito gols. Pelo lado dos Spurs, Kuluseviski e Tel ameaçaram. Todavia, o United respondeu com Höjlund e, novamente, Zirkzee.

Jogos da 25ª rodada

Sexta-feira (14/2)

Brighton 3×0 Chelsea

Sábado (15)

Leicester 0x2 Arsenal

Aston Villa 1×1 Leicester

Fulham 2×1 Nottingham Forest

Manchester City 4×0 Newcastle

Southampton 1×3 Bournemouth

West Ham 0x1 Brentford

Crystal Palace 1×2 Everton

Domingo (16)

Liverpool 2×1 Wolverhampton

Tottenham x Manchester United

