Cruzeiro e América ficam no empate no jogo de ida da semifinal do Mineiro

O Cruzeiro empatou com o América Mineiro por 1 a 1 na tarde deste domingo (16), no Mineirão, pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro. Dessa forma, o gol da Raposa foi marcado por Gabigol e Barros empatou para o Coelho.

Assim, a vaga para a final vai ser decidida no confronto de volta. A partida ainda está sem data e horário definido. Vale ressaltar, portanto, que quem avançar para final enfrenta o Atlético Mineiro ou a Tombense. Aliás, no primeiro jogo o Galo levou a melhor e venceu por 2 a 0.

Cruzeiro na frente

O América Mineiro começou pressionando a saída de bola do Cruzeiro e dessa forma conseguiu levar perigo nos primeiros cinco minutos da partida. Em um dos lances, Fabinho conseguiu ter a primeira finalização, que desviou na marcação e saiu. Por outro lado, Gabigol respondeu com uma finalização da entrada da área defendida pelo goleiro Matheus Mendes. Depois, o jogo ficou em aberto e mais equilibrado.

Aos 33 minutos, o Coelho teve a oportunidade de abrir o placar com Fabinho. Ele recebeu um passe em profundidade de Marlon, dominou, tentou driblar o Cássio, mas perdeu o ângulo na hora de finalizar. Minutos depois, foi a vez de Matheus Pereira tentar abrir o placar para o Cruzeiro.

Na sequência, após análise do Var, foi marcado pênalti para a Raposa em cima de Matheus Pereira. Gabigol cobrou, bola para um lado e goleiro pro outro, e, portanto, deixou os donos da casa à frente no placar.

América buscou empate

O Cruzeiro voltou para o segundo tempo buscando ampliar a vantagem no placar. O América, por sua vez, manteve a boa marcação para tentar dificultar as investidas do adversário. Aos 12 minutos, em uma das chegadas da Raposa, Matheus Henrique finalizou de primeira de fora da área e acertou a trave.

Aos 24 minutos, o Cruzeiro teve duas chances seguidas de ampliar o placar. Primeiro com uma finalização de Matheus Pereira. Matheus Mendes defendeu e na sobra, Matheus Henrique tentou de cobertura e o goleiro novamente salvou o América.

Com uma boa troca de passes perto da grande área da Raposa, Barros conseguiu empatar a partida aos 31 minutos. Ele recebeu de Kauã Diniz, assim, dominou, chutou rasteiro de fora da área e contou com um desvio para balançar as redes.

Campeonato Mineiro – Semifinais – Jogo de ida

Data: 16/2/2025

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Público presente: 38.818

CRUZEIRO: Cassio; William, Fabricio Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno; Lucas Romero (Marquinhos, 39’/2°T), Matheus Henrique, Matheus Pereira e Eduardo (Lucas Silva, 19’/2°T); Dudu (Bolassie, 30’/2°T) e Gabigol. Técnico: Leonardo Jardim

AMÉRICA: Matheus Mendes; Júlio, Ricardo Silva, Lucão e Marlon; Kauãn Diniz (Felipe Amaral, 39’/2°T), Barros (Miquéias, 39’/2°T) e Elizari (Benítez, 15’/2°T); Fabinho, Renato e Adyson (Yago Santos 15′,/2°T). Técnico: William Batista

Gol: Gabigol, 41’/1°T (1 a 0), Barros, 31’/2°T (1 a 1)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)

Cartões amarelo: Gabriel (CRU), Lucao, Barros, Kauã Diniz, Júlio, Matheus Mendes (AME)

Cartão vermelho:

