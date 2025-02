Gabigol ressalta jogo difícil contra o América e admite que time ainda precisa melhorar

No jogo de ida das semifinais do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro ficou no empate contra o América, no Mineirão. A Raposa saiu na frente ainda na primeira etapa, mas acabou sofrendo o empate no segundo tempo.

Autor do gol cruzeirense, Gabigol destacou a dificuldade da partida. Além da partida, o atacante recordou que neste começo de temporada já passaram três treinadores pelo time, o que, para o jogador, atrapalha no entrosamento dos jogadores.

“Foi um jogo muito difícil. Querendo ou não, a gente, em dois meses, teve três treinadores. Você vê algumas coisas ali, alguma falta de posicionamento, algumas coisas que precisamos melhorar durante a semana”, ressaltou.

Para o jogo de volta, onde o Cruzeiro precisa de uma vitória para avançar à final, Gabigol acredita que a semana de folga ajudará no que o time precisa melhorar. Além disso, enfatizou a força do adversário, já antecipando um grande jogo no Independência.

“Vamos ter uma semana cheia e isso vai ser muito importante para a gente poder melhorar posicionalmente, taticamente e até mesmo fisicamente. Mas foi um grande jogo, jogamos contra uma grande equipe e agora temos uma semana para trabalhar e vencer o próximo jogo”, destacou.

