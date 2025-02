Juventus vence Inter de Milão em jogaço pelo Campeonato Italiano

O clássico entre Juventus e Inter de Milão, o Derby da Itália, deste domingo, 16/2, na casa da Juventus, em Turim, foi excelente. Neste duelo pela 25ª rodada do Campeonato Italiano, os times buscaram o gol o tempo inteiro, com muitas chances claras para ambos os lados e muita emoção até o fim. E deu Juventus, 1 a 0, gol de Francisco Conceição no segundo tempo.

A Juventus chega aos 46 pontos, entrando na zona da Champions League, em quarto lugar, e ultrapassa a Inter de Milão, que sonhava em ultrapassar o líder Napoli (56 pontos), mas segue em segundo, com 54.

Que jogão de Juventus e Inter!

O primeiro tempo foi elétrico. Nos primeiros minutos, a Inter quase marcou em duas jogadas: um voleio de Taremi que exigiu uma grande defesa de Di Gregorio e uma cabeçada de Dumfries que passou muito perto. Mas a Juventus foi para cima e, com chutes de Nico González e Francisco Conceição, obrigou Di Gregorio a fazer duas ótimas defesas. E tome emoção. Kolo Muani quase abriu o placar para a Juve, mas a zaga afastou na hora H. Já aos 42, Dumfries entrou pela direita e chutou na trave. Quase gol interista. Fim do primeiro tempo, com a Inter com 69% de posse de bola e 12 finalizações. A Juventus, por sua vez, teve seis finalizações. Jogaço.

O segundo tempo foi ainda mais intenso, mas com a Juventus muito mais em cima. A Inter de Milão teve uma chance de ouro com Dumfries, o seu melhor jogador. Contudo, foi a Juventus que ficou no controle e teve pelo menos quatro oportunidades claras, a melhor com Kolo Muani. E enfim chegou ao gol com Francisco Conceição, limpando a jogada e finalizando sem chance para Sommer. A Juventus quase ampliou pouco depois, mas Dumfries salvou em cima da linha. Enfim, a Juve mostra a sua força na Itália vencendo um jogo incrível, com 33 finalizações (Inter 17 a 16).

Jogos da 25ª rodada

Sexta-feira (14/2)

Bologna 3×2 Torino

Sábado (15)

Atalanta 0x0 Cagliari

Lazio 2×2 Napoli

Milan 1×0 Verona

Domingo (16)

Fiorentina 0x2 Como

Monza 0x0 Lecce

Udinese 3×0 Empoli

Parma 0x1 Roma

Juventus 1×0 Inter de Milão

Segunda-feira (17)

Genoa x Venezia – 16h45

