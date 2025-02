Leonardo Jardim afirma que Cruzeiro está ‘muito longe do ideal’

O Cruzeiro ficou no empate por 1 a 1 com o América Mineiro, no jogo de ida pelas semifinais do Campeonato Mineiro, neste domingo (16). A partida foi a estreia do técnico Leonardo Jardim no comando da equipe em uma partida no Mineirão.

Em coletiva após o confronto, o treinador afirmou que a equipe está longe de ser o ideal. Aliás, disse que precisa construir um Cruzeiro ideal.

“Eu acho que o ideal do Cruzeiro ainda está muito longe, o ideal a gente tem que construir”, afirmou.

Além disso, Leonardo Jardim também projetou os próximos meses. Ele acredita que com um ou dois meses de trabalho, já vai conseguir melhorar alguns aspectos da equipe.

“Eu acredito que no mês ou duas meses a equipe será muito mais competente e terá muito mais qualidade em vários aspectos. No aspecto da finalização, na capacidade de decisão, aquele último passo, em termos de saída de bola também, ainda cometemos alguns erros. Mas isso é um processo, não é fácil não se estalar nos dedos e amanhã aparecer os resultados”, disse.

O gol da Raposa saiu ainda no primeiro tempo, aos 41 minutos, com Gabigol de pênalti. No entanto, na segunda etapa, Barros contou com um desvio para deixar tudo igual para o Coelho.

Cruzeiro e América Mineiro definem a vaga para a final do Campeonato Mineiro no próximo sábado (22). Vale ressaltar que quem avançar enfrenta o vencedor do duelo entre Atlético Mineiro e Tombense. O Galo, por sua vez, venceu o primeiro jogo por 2 a 0.

