Brasil vence Chile e seca a Argentina para ser campeão do Sul-Americano Sub-20

Neste domingo, 16/2, o Brasil venceu o Chile na última rodada do hexagonal final do Sul-Americano Sub-20 por 3 a 0. O jogo foi no Olímpico José Antonio Anzoátegui, Puerto la Cruz, na Venezuela, país-sede. Após primeiro tempo sofrivel, quando foi dominado por um rival muito fraco que não é o lanterna da fase final por acaso, os canarinhos melhoraram no segundo tempo. Abriram o placar com Deivid Washington, do Chelsea-ING. Assim que os chilenos ficaram com um a menos, a porteira abriu. Assim, vieram os gols de Pedrinho (Zenit-RUS) e Ricardo Mathias (Internacional-RS).

Com este resultado, o Brasil vai a 13 pontos, na liderança. Mas ainda não é o campeão. Afinal, precisará secar a Argentina, que tem 10 pontos e joga às 20h30 (de Brasília) contra o Paraguai e pode ultrapassar os brasileiros. Mas para os Hermanos se tornarem campões pela quinta vez, precisam vencer por quatro gols de diferença para tirar a diferença no saldo (7 a 3). Ou seja: o Brasil leva o título da competição pela 13ª vez se os Hermanos vencerem por três gols ou menos.

Brasil, Argentina, Colômbia e Paraguai, os quatro primeiros colocados, garantiram vaga no Mundial. O Uruguai, quinto colocado (com 1 ponto), está eliminado. O Chile, lanterna com 1 ponto, por ser a sede da Copa do Mundo Sub-20, tem vaga garantida.

Brasil mal no 1º tempo

A Seleção Brasileira fez péssimo primeiro tempo. Um desavisado imaginaria que os “canarinhos” eram os eliminados e os chilenos corriam atrás do título. Afinal, os brasileiros rodaram a área chilena, mas não tiveram um lance de real perigo. Em compensação, o Chile perdeu quatro oportunidades, três delas claras para gol. Assim, mostrava a deficiência da defesa brasileira. Na primeira chance, Pizarro, na frente do goleiro Felipe Longo, furou um chute. Já Rossel perdeu três vezes. Na primeira, o goleiro Longo, o melhor do Brasil, fechou o ângulo e defendeu com o pé. Em outra, finalizou mal. Depois, cabeceou para defesa parcial de Longo. Mas, na sobra, com o goleiro batido, isolou. Fim do primeiro tempo. O Brasil com mais posse de bola (55%). Contudo, finalizando menos e mal.

Gol sai no segundo tempo

Com o ataque inoperante, Ramon sacou dois homens de frente (Wesley e Gustavo Prado) e colocou Alisson e David Washington para tentar dar maior força ofensiva. Ao menos, o Brasil passou a ter mais determinação e chegou ao gol em lance de oportunismo e sorte. David Washington recebeu de Pedrinho pela esquerda, saiu da marcação e chutou. O goleiro Sáez foi mal, espalmando para dentro do gol. Ele voou para salvar, mas a bola entrou completamente. O Brasil abria o placar.

Pouco depois, o Chile ficou com dez jogadores (Román foi expulso), o que facilitou a situação. Aos 40 minutos, após ligação de Arthur, Ricardo roçou e deixou Pedrinho, que entrou livre e tocou por cima na saída do goleiro. Aos 43, após escanteio cobrado por Pedrinho, Ricardo cabeceou e fez 3 a 0. No fim, Pedrinho deu uma caneta no chileno Arce e gerou início de confusão.

BRASIL 3×0 CHILE

5ª rodada do Hexagonal Final do Sul-Americano Sub-20

Data-Hora: 16/2/2025

Local: Olímpico José Antonio Anzoátegui, Puerto la Cruz (VEN)

BRASIL: Felipe Longo; Igor Serrote, Jair (Zé Guilherme, 26/2ºT), Iago e Arthur Dias; Moscardo (Paulinho, 37’/2ºT) e Bidon; Rayan (Ricardo Mathias, 26’/2ºT), Pedrinho e Gustavo Prado (Deivid Washington, Intervalo); Wesley (Alisson, Intervalo). Técnico: Ramon Menezes.

CHILE: Sáez; Faúndez, Román, Supárez e Romero; Arce, Pinto, Cárcamo (Arce, 32’/2ºT), Ignacio Vásquez e Chatiliez (Hernández, 24’/2ºT); Rossel (Osorio, 32’/2ºT) e Pizarro. Técnico: Nicolas Córdova

Gols: Deivid Washington, 27’/2ºT (1-0)

Árbitro: Yender Herrera (VEN)

Auxiliares: Antoni Garcia e José Martínez (VEN)

VAR: Keiner Jiménez (VEN)

Cartões amarelos: Pedro Henrique, Alisson (BRA); Román, Arce (CHI)

Cartões vermelhos: Robert (BRA, 50’/2ºT); Román (CHI, 331’/2ºT)

