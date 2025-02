Rafael valoriza vaga do São Paulo nas quartas do Paulistão

Após o empate do São Paulo com o Palmeiras em 0 a 0, o goleiro Rafael valorizou o ponto conquistado no Allianz Parque. Afinal, o resultado classificou o Tricolor para as quartas de final do Paulistão. No entanto, ele reforçou que o time buscava a vitória, de olho em ter a melhor classificação geral na fase de grupos.

O São Paulo, vale lembrar, está em primeiro lugar no Grupo C, com 16 pontos, seguido por Novorizontino (12), Noroeste (7) e Água Santa (6). Os dois primeiros avançam, e faltam duas rodadas. O Tricolor agora recebe a Ponte Preta na quarta-feira (19) e visita o São Bernardo no domingo (22).

O São Paulo tem a quarta melhor campanha no geral, atrás de Corinthians (26), São Bernardo (22) e Mirassol (16). O trio soma 11, 10 e 9 jogos, respectivamente.

“Sabemos que já classificamos, mas também sabemos da importância de classificar bem na tabela geral para levarmos nossos jogos para o Morumbis, onde temos força. Vamos encarar esses dois jogos que faltam com muita dedicação para fazer os seis pontos e estar o mais alto na tabela e, assim, levar o jogo para perto do nosso torcedor, que é muito importante e faz diferença”, comentou Rafael, em entrevista à “Record”.

Rafael comentou ainda sobre a sua atuação individual no clássico. O goleiro fez boas defesas, principalmente uma aos 26 do segundo tempo, em cabeçada de Flaco López. Inclusive, o arqueiro foi eleito o melhor em campo.

“A gente sabe como o time do Palmeiras é forte ofensivamente nessa bola aérea, tem grandes cabeceadores, um deles o Flaco, ele é alto. Aquela bola veio bem rápida, eu tive que pegar na velocidade, foi uma jogada rápida. Acredito que fizemos um bom jogo, é difícil jogar aqui, defensivamente fizemos um grande jogo. Soubemos anular o ataque do Palmeiras. Estamos na pré-temporada, caminhando num campeonato difícil, como o Paulista. Vamos ter ajustes e vai ser difícil fazer isso de um jogo para o outro, jogamos três partidas na última semana. Fico feliz de a gente sair sem levar gol, claro que gostaríamos da vitória. Vamos seguir trabalhando para evoluir, tenho certeza que vamos fazer grandes correções e chegar ainda mais forte para essa fase final do campeonato”, concluiu Rafael.

