Neymar, após vitória do Santos: ‘Estou participando cada vez mais’

Após o jogo em que fez um gol e ajudou o Santos a vencer o Água Santa por 3 a 1, neste domingo (16/2), pelo Paulistão, Neymar ganhou o prêmio de melhor em campo, já que fez belas jogadas e, além do gol, deu o passe para o terceiro, de Guilherme. Ney foi titular e jogou até os 39 minutos da etapa final, quando foi substituído por Miguelito, sob aplausos dos 13.795 torcedores que foram à Vila.

“Estou feliz com o jogo de hoje, tanto o meu quanto o da equipe. Parabéns a todos! Estou jogando mais minutos e participando cada vez mais. Fiz quatro jogos seguidos, estou muito feliz e me sentindo cada vez melhor. Parabéns pela vitória! Foi importante vencer”, disse Neymar à TNT, lembrando que o resultado fez o time sair da lanterna para a liderança do Grupo B, agora com 12 pontos, contra 11 dos demais concorrentes às duas vagas para as quartas: Bragantino, Portuguesa e Guarani.

Ele comentou ainda sobre o seu primeiro gol na volta (o 139º com a camisa santista) e brincou dizendo que o goleiro quase pegou (na verdade, nem apareceu na foto):

“Primeiro gol na volta, estava ansioso para marcar. O pênalti é fruto de muito treinamento, cada vez mais. São momentos importantes.”

Por fim, Neymar disse que está ganhando cada vez mais entrosamento com os companheiros e espera ajudar o Santos a seguir firme no Paulistão:

“Estamos sentindo cada vez mais a integração. Quanto mais jogadores de qualidade, mais importante é nos conhecermos e nos aproximarmos dentro de campo. É fundamental nos conhecermos cada vez mais.”

