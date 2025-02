Barcelona x Rayo Vallecano: onde assistir, escalações e arbitragem

Barcelona e Rayo Vallecano jogam nesta segunda-feira (17/2), fechando a 25ª rodada do Campeonato Espanhol. Com 48 pontos, o Barcelona ocupa o terceiro lugar na competição. Mas, caso vença, vai aos mesmos 51 do lider Real Madrid e ultrapassa o Atlético de Madrid, que tem 50. Mas engana-se que o Rayo Vallecano será presa fácil. A agremiação de Madri tem 35 pontos, surpreende na sexta posição, zona da Liga Conferência e vem de três vitórias seguidas.

Onde assistir

Os canais ESPN e Disney+ transmitem a partir das 17h (de Brasília).

Como chega o Rayo Vallecano

Fazendo uma das suas melhores campanhas nos últimos anos, o Rayo Vallecano enfrenta o Barcelona em busca de sua quarta vitória consecutiva na competição e, assim, se aproximar ainda mais dos times que disputam vaga para a Liga dos Campeões da Europa. O técnico conta com a volta de Nteka, que causou surpresa. Em compensação, Montiel, Camello e Unai López seguem de fora.

Como chega o Barcelona

Com os tropeços de Atlético de Madrid e Real Madrid, que empataram na rodada, o Barcelona tem uma chance de ouro para assumir a liderança, e o treinador Hansi Flick certamente não vai perder a oportunidade de colocar sua força máxima para este duelo. Assim, ele escala o trio de ferro do ataque, com Raphinha, Lamine Yamal e Lewandowski. Na defesa, tudo indica que a sua dupla de zaga será Cubarsi e Martínez, já que o uruguaio Araújo ainda não se recuperou totalmente da lesão no tornozelo direito e vai iniciar no banco.

BARCELONA X RAYO VALLECANO

24ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: 17/2/2025, 17h (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico, Barcelona (ESP)

BARCELONA: Szczesny; Kounde, Cubarsi, Martínez e Balde; De Jong e Pedri; Yamal, Gavi e Raphinha; Lewandowski. Técnico: Hansi Flick

RAYO VALLECANO: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mumin e Chavarria; Diaz e Ciss; De Frutos, Palazón e Garcia; Nteka. Técnico: Inigo Pérez

Árbitro: Mario López

VAR: Isidro Díaz de Mera Escudero

