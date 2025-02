Neymar segue no Santos após junho? Com a palavra, o craque

A possível permanência de Neymar no Santos após 30 de junho – quando se encerra o atual vínculo do atacante – é um assunto que sempre causa discussão. E Neymar Pai, que cuida de todos os negócios envolvendo o filho, atraiu os holofotes ao dizer, em entrevista à TNT Sports, que o projeto do filho no Peixe “vai além dos cinco meses de contrato”.

A declaração foi antes do jogo em que o Santos derrotou o Água Santa por 3 a 1, numa Vila Belmiro lotada, neste domingo (16/2). Na partida, Neymar abriu o placar e contribuiu em muito com o placar favorável. Assim, elevou ainda mais as expectativas dos torcedores, que esperam que o craque estique o período em sua casa de origem.

Após o jogo, Neymar também falou sobrte o contrato e deixou em aberto o seu futuro no Peixe.

“Vamos ter calma. O contrato que fizemos foi pensando não somente entre os dois, um está ajudando o outro. Não queria fazer um contrato longo porque não sabia como ia voltar e ia me sentir. Tudo pode acontecer”, disse.

Neymar destacou que seu retorno ao Santos representa um “reencontro com a alegria” e também disse que quer usufruir de cada momento.

“O Santos sabe do amor que tenho por esse clube e o respeito. Quando eu estiver dentro de campo, onde mais gosto de estar, vou me doar 100%. Vamos com calma, pouco a pouco. Curtir esse momento, esses jogos. É o começo de uma grande era para o Santos. Tenho certeza que o Santos vai se reerguer, voltar ao topo e estar onde merece”, concluiu.

