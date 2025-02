Espanha destaca ‘primeira grande atuação’ de Neymar em retorno: ‘voltou a sorrir’

O primeiro gol do retorno de Neymar teve gosto do 139º do craque com a camisa do Santos. De pênalti, sofrido por ele mesmo em decorrência de uma boa jogada, o astro recordou o sabor de balançar as redes pelo clube de coração e de ser pauta positiva para mídia no pós-jogo. Os principais jornais da Espanha, por exemplo, deixaram a rigidez de lado e mudaram o tom para abordar sua atuação na vitória por 3 a 1 sobre o Água Santa, no domingo, 16.

A excelente tabela com Soteldo na entrada da área resultou no primeiro pênalti sofrido pelo camisa 10 em seu retorno, aos 13 minutos de jogo. Com direito a beijinho na bola, o astro bateu com a tranquilidade que sempre lhe coube, no canto esquerdo de Guilherme, para voltar a marcar pelo clube após 13 anos.

“Neymar marcou novamente 502 dias após seu último gol”, citou o jornal ‘AS’ da Espanha ao abordar o desempenho do craque em sua página inicial. De quebra, o veículo definiu a atuação diante do Água Santa como “a melhor desde que voltou ao Brasil”.

“O veredito veio aos 70′ quando o 10 controlou a bola no meio da área e, com muita garra, serviu Guilherme. (…) Teste aprovado do jogador e do Santos, que ainda tem duas finais pela frente para se classificar”, completou.

“A primeira grande atuação”

Já o jornal ‘Marca’, dos mais tradicionais da Espanha, disse que o craque “levou o Santos à vitória e ao primeiro lugar do Grupo B”. As opiniões sobre atuação do craque ocorreram em meio à crônica esportiva da vitória santista.

“Foi o quarto jogo disputado pelo ex-jogador do Barcelona na terra onde nasceu, duas semanas depois de chegar ao Brasil. O gol saiu em uma partida em que se mostrou mais confortável em campo e com um jogo mais ofensivo, embora tenha se desgastado no segundo tempo. Mas foi sua primeira grande atuação no Brasil”.

Neymar em seu retorno

O camisa 10 voltou a balançar as redes com a camisa do Santos após 13 anos e no quatro jogo de seu retorno. Além do gol, o craque também sentiu o gostinho de vencer o primeiro compromisso pelo Paulistão 2025 – visto que ainda não tinha sequer acompanhado um gol da equipe dentro de campo.

Até a vitória por 3 a 1 sobre o Água Santa, na noite de domingo, 16, eram dois empates e uma derrota na conta do retorno do craque. O triunfo embolou ainda mais o Grupo B do campeonato, que agora tem o Santos como líder, com 12 pontos. Guarani, Bragantino e Portuguesa têm 11 cada.

O Santos deverá contar novamente com o astro em seu compromisso nesta quarta-feira, 19, pela penúltima rodada da fase de grupos. O Peixe receberá o Noroeste na Vila Belmiro em duelo marcado para as 19h15.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.