Contratação de Mbappé pelo Real Madrid foi pedida por Casemiro

Depois de um longo “namoro”, Kylian Mbappé se transferiu do Paris Saint-Germain para o Real Madrid no meio de 2024. Porém, no que dependesse do desejo de Casemiro, essa aquisição já teria acontecido bem antes.

O jogador que marcou época com a camisa do clube espanhol confessou, em entrevista ao diário ‘Marca’, que pediu diretamente a contratação do avante francês ao presidente madridista, Florentino Pérez.

Casemiro relembrou um confronto marcante com Mbappé (oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa 2021/2022), onde afirma que ficou encantado com o adversário. O classificando como “imparável”, Case exaltou a regularidade além de acreditar que ele “ficará marcado na história do futebol”.

“Mbappé é um jogador imparável. Meu primeiro encontro com ele foi na Champions League, em Paris, no Parc des Princes. Ele fez tudo conosco. Perdemos por 1 a 0 com um gol dele, mas foi uma loucura. Ele é o tipo de jogador de futebol que ficará marcado na história do futebol. Não podemos pedir para ele sempre tirar nota 9. Mas ele nunca fica abaixo de 7,5 ou 8”, afirmou Casemiro, agregando:

“Depois falei com o presidente e disse a ele: “Assine-o. “É impossível parar.” Ele é um daqueles jogadores que quando você o enfrenta não sabe como pará-lo. Ele ainda não subiu ao pódio, mas chegará lá.”

‘Humildade que deve ser apreciada’

O encaixe de Mbappé no ataque do Real Madrid também foi tema que o brasileiro de 32 anos abordou. Na sua visão, mesmo sem jogar na posição preferencial, o francês vem rendendo e demonstrando humildade para entender o contexto em que se inseriu:

“Mbappé pode marcar uma era no Madrid. Além disso, o menino tem uma humildade que deve ser apreciada. Ele está jogando em uma posição que não é dele. Ele está indo bem porque ele é muito bom. Mas à esquerda está o Vini. Não é fácil tirá-lo de lá. Isto é futebol. Não é a posição dele e sem ser um 9 ele está indo bem. Créditos ao Ancelotti, que o convenceu a se apresentar lá. Ele sabe que Kylian também pode ser um ótimo centroavante.”

Desde que chegou ao clube da capital espanhola, Kylian Mbappé acumula 25 gols e quatro assistências em 37 compromissos na temporada 2024/2025.

