Borja se aproxima do top 3 em artilharia no River Plate

A vitória do River Plate no último domingo (16), contra o Lanús, pelo Campeonato Argentino, teve um gol marcante para a história do clube. Isso porque seu autor, o colombiano Borja, adentrou uma seleta lista de goleadores estrangeiros do River em todos os tempos.

Com o primeiro tento do centroavante em 2025, ele chegou a 55 gols pelo clube de Buenos Aires. Está é a mesma marca que atingiu outro colombiano (Rafael Santos Borré, hoje no Internacional). Até então, nome que ocupava, solitário, o quarto lugar no ranking de matadores nascidos fora da Argentina.

Caso Borja tenha a mesma regularidade de anos recentes, a tendência, aliás, é que ele suba ainda mais nessa estatística. A distância de momento para o terceiro colocado dessa estatística (curiosamente, outro colombiano, o ex-jogador Juan Pablo Ángel) é de apenas sete gols. Só para exemplificar, no seu ano menos “inspirado” de River Plate, o ex-Palmeiras e Grêmio marcou nove vezes em 20 partidas, logo quando de sua chegada, em 2022.

Números x momento

Apesar do número impactante, fato é que o gol do fim de semana traz uma dose de alívio para o jogador de 32 anos. Depois de um primeiro semestre muito decisivo no Millonario, Borja caiu de desempenho junto com o restante da equipe mesmo com a troca no comando técnico.

Desse modo, enquanto tinha titularidade constante com Martín Demichelis, foi preterido em determinado momento por Marcelo Gallardo. Não por acaso, antes da retomada das atividades, a chance de sair do clube bonaerense era algo tratado como viável desde que a proposta apresentasse boas condições financeiras. Por ora, o acordo entre as partes vai até o fim de 2025, ficando o atacante livre para assinar um pré-contrato com outra equipe à partir do mês de junho.

