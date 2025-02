Pedrinho se torna o segundo brasileiro a ser bicampeão do Sul-Americano Sub-20

Depois de um início conturbado, a Seleção Sub-20 conquistou o Sul-Americano da categoria ao bater o Chile por 3 a 0, em Puerto La Cruz. Assim, o capitão Pedrinho se tornou o segundo brasileiro a erguer a taça do torneio na história e celebrou o título com seus companheiros.

“Não sabia. Graças a Deus, sou bicampeão. É uma honra estar vestindo a camisa da Seleção, é muito gratificante, estou muito feliz mesmo, pelo gol e pela assistência. Acho que a gente mereceu muito ser campeão.”, disse ao site da CBF.

Vale lembrar que o primeiro atleta a ser bicampeão do torneio foi o meio-campista Zé Eduardo, que ganhou as edições de 2009, na Venezuela, e 2011, no Peru. Dessa forma, ele iniciou a carreira no Cruzeiro, passou por Bragantino e Boavista-RJ e jogou no futebol de Itália, Grécia, Noruega, Suíça, Holanda e Lituânia.

Mais um título na carreira

Além da conquista deste final de semana, Pedrinho fez parte da campanha vitoriosa em 2023, na Colômbia, e marcou o segundo gol da vitória por 2 a 0 sobre o Uruguai, que dependia de um empate para se sagrar campeão.

Nesse sentido, agora, o atacante voltou a fazer a diferença na partida decisiva e terminou o Sul-Americano Sub-20 com dois gols e sendo o líder de assistências, com seis.

“Estou feliz demais por esse momento. Graças a Deus, pude participar do Sul-Americano passado e fazer um gol na final. A história se repetiu novamente, e pude fazer mais um gol, ser campeão e levantar a taça.”, frisou.

“Com o primeiro (título), a gente fica muito feliz. No segundo agora, a responsabilidade aumentou um pouco, por estar vestindo a camisa 10, que é muito grande, e ainda capitão. Acho que a gente teve uma pressão. Mas estou muito feliz mesmo de estar conquistando esse título como capitão e, graças a Deus, agora é só comemorar.”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.