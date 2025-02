Novorizontino x Mirassol, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Nesta segunda-feira, 17/2, pelo Paulistão, o Novorizontino recebe o Mirassol, às 20h, de Brasília, no Jorge Ismael de Biasi. As equipes fazem boas campanhas e se vencerem encaminham muito bem a vaga às quartas. O Mirassol é o segundo colocado do Grupo A, com 16 pontos. Já o Novorizontino é o 2º colocado com 12 pontos.

A Voz do Esporte fará a cobertura desta partida. A transmissão começa a partir das 18h30 (de Brasília). O esquenta e a narração fica a cargo de Christian Rafael.