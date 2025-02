Contra o Bahia, The Strongest faz primeiro jogo oficial em 2025

A diferença do Brasil para outros países da América do Sul no calendário futebolístico vai ficar latente na próxima terça-feira (18). No duelo entre The Strongest e Bahia, pela segunda fase eliminatória da Libertadores, os clubes chegam em estágios bem distintos da temporada. Enquanto o Esquadrão chega com 11 partidas de rodagem entre Baianão e Copa do Nordeste, este será o primeiro jogo oficial dos bolivianos em 2025.

Até então, foram somente cinco jogos amistosos com Universitário de Vinto (1 a 1) Blooming (vitória por 4 a 1), Aurora (goleou por 4 a 0), Real Tomayapo (triunfo por 2 a 0) e, no último sábado (15), contra o Binacional, do Peru. No único duelo contra um time fora do futebol boliviano, o Tigre empatou em 3 a 3. A saber, a partida amistosa aconteceu na cidade andina de Juliana, a 3,8 mil metros de altitude.

Além do aspecto de ritmo de jogo, o entrosamento pode ser um problema para a equipe de La Paz. Em franco processo de reformulação, o plantel teve 15 contratações e outros dez nomes que deixaram o The Strongest. Dentre os nomes mais conhecidos nesses movimentos, enquanto o atacante equatoriano Brayan Angulo (ex-Santos) rumou para um clube de seu país, o Mushuc Runa, os bolivianos se reforçaram com o zagueiro brasileiro Castro, que estava desde 2023 na Ponta Preta.

Para compensar em ambos os elementos, o comando técnico do Tigre conhece bem o futebol brasileiro. Isso porque se trata de Antônio Carlos Zago, figura que já angaria relativo histórico na Bolívia em passagens como técnico pelo Bolívar e na seleção local.

Programação

O embate entre The Strongest e Bahia acontece às 21h30 (de Brasília), no Estádio Hernando Siles, em La Paz. A volta, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, será no dia 25 de fevereiro, também às 21h30. Quem se classificar, chega para brigar por uma vaga na fase de grupos da Libertadores com Boston River, do Uruguai, ou Ñublense, do Chile.

