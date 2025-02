Sentiu? Jornal argentino rebate provocação de Igor Serrote

A chama da rivalidade entre Brasil e Argentina foi, definitivamente, reacesa na última semana. Em suma, por conta do comportamento do lateral-direito Igor Serrote no confronto com a Albiceleste, na última semana, e também após a conquista do Sul-Americano Sub-20.

Logo após a confirmação do título continental, Igor abriu uma live em seu perfil de rede social onde provocou diretamente os jogadores da Argentina. Ao filmar os adversários enfileirados na cerimônia de premiação, o atleta do Grêmio gritou, repetidas vezes, a expressão em espanhol “Que pasó?”. Em tradução livre, algo como “O que aconteceu?”.

Além disso, entre os stories de celebração, Igor Serrote republicou uma imagem exibida pelo diário argentino ‘Olé’, e repetiu a expressão em espanhol com um adendo: “Somos campeões!”

Em seu próprio perfil, o Olé não deixou por menos e abordou diretamente a provocação do lateral-direito. Além de republicar o trecho provocativo da live de Igor, o diário argentino marcou o perfil do atleta brasileiro na postagem einseriu a seguinte legenda:

“Fique ligado que, no futebol, tudo volta, amigo.”

Nos comentários dessa publicação, além dos argentinos minimizando a situação, uma onda de comentários de brasileiros “engrossaram o coro” de provocações. Algo, certamente, potencializado pela sensação de vingança após a dura goleada sofrida por 6 a 0, justamente contra a Argentina, na estreia do Sul-Americano.

