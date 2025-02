Record volta a ficar na liderança de audiência com o jogo Palmeiras x São Paulo

A Globo sofreu uma nova derrota para Record neste final de semana depois do revés acachapante no último dia 12. Isso porque o ‘Domingão com Luciano Huck’ não conseguiu bater de frente com o pico de audiência do clássico paulista Palmeiras x São Paulo, exibido pelo canal de Edir Macedo na noite desse domingo, 16.

Embora tenha atingido bons números de audiência, com 10.57 pontos de média e 13.35 de pico, além de 20,31% de share, a Globo ainda ficou atrás. A Record liderou a concorrente com duas programações: ‘Acerte ou Caia’ e o clássico paulista.

No horário comparado, a soma dos streamings atingiu boa performance no período noturno e alcançou 13.22 pontos – à frente de outras três emissoras. O SBT obteve 5.01 pontos com as exibições de Domingo Legal, Roda a Roda e Programa Silvio Santos, enquanto a Band (1.40) e a RedeTV! (0.56) não somaram 2.

Vale pontuar que refere-se à prévia da Kantar Ibope. A plataforma especializada realizar medição de audiência ainda tratará de esmiuçar os números obtidos por cada emissora em horários específicos do fim de semana. A Globo tem contado com transmissões do Carioca para encurtar a desvantagem ao sucesso do Paulistão na concorrente.

Record atinge média histórica

O canal atingiu a assombrosa média de 17,7 pontos de audiência na transmissão da vitória corintiana sobre o Santos, na última quarta-feira, 12. Trata-se do recorde de exibição desta edição do Campeonato Paulista para emissora, superando em quase dois pontos a Globo, com média de 16,1 pontos de 21h37 às 23h37.

Além da média mencionada, a transmissão do clássico ainda teve um pico de 19,7 e participação de 30,1% sobre o número de TVs ligadas (share) na Grande São Paulo. O recorde anterior somava 15,2 pontos com share de 24% – referente ao clássico São Paulo x Corinthians, pela quarta rodada do Paulistão.

Até mesmo a novela das nove, um dos carros-chefes da Globo, não conseguiu bater de frente com a partida narrada por Cléber Machado. Além disso, a emissora ainda superou outras duas exibições completas da rival: o BBB 25, com 14,3 pontos, e o filme Vidas Passadas, que somou 7,6.

