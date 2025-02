Flamengo tem êxito em usar disputa do Carioca como pré-temporada de luxo

O Flamengo mais uma vez optou por utilizar um time alternativo nas rodadas iniciais do Campeonato Carioca. Assim, constatou-se que o planejamento do clube seria utilizar o Estadual como uma pré-temporada, em um ano no qual a sequência de partidas será ainda mais desgastante e enxuta. Apesar disso, o Rubro-Negro se credenciou como o favorito a ficar com o título do torneio. Ou seja, emplacar o bicampeonato.

O time da Gávea adotou a estratégia de usar peças que não eram titulares e uma mescla com garotos da base. Inicialmente, porém nas quatro primeiras rodadas o aproveitamento não era bom. Afinal, o Flamengo somou apenas quatro dos 12 pontos possíveis, enquanto os principais jogadores estavam nos Estados Unidos para a disputa de um torneio amistoso de pré-temporada.

Seis rodadas depois houve uma reviravolta, já que a equipe conseguiu melhorar seu rendimento com seis vitórias consecutivas. Neste cenário, assegurou a classificação antecipada para as semifinais do Cariocão sem muito esforço. Por sinal, o Rubro-Negro ainda deve confirmar o título da Taça Guanabara.

Flamengo carimba título e Cariocão serve como preparação para a temporada

Antes disso, o time da Gávea já garantiu o seu primeiro troféu do ano, a Supercopa do Brasil ao vencer o Botafogo, no Mangueirão, em Belém. Esta conquista veio entre os compromissos do Estadual. Simultaneamente a este contexto, o treinador teve sucesso em implementar uma rotatividade no Rubro-Negro.

Com isso, o Campeonato Carioca vem servindo como uma pré-temporada de luxo para o Flamengo. Até porque a comissão técnica junto com o departamento de futebol comprovou que em seu planejamento as prioridades são as competições de maior importância. No caso, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, Libertadores e o Mundial de Clubes.

“Vamos tentar ganhar sem fazer nenhuma loucura, sabendo que os principais objetivos são o Brasileiro, a Libertadores, a Copa do Brasil. E o Mundial, no meio do ano. Que não estejam os times grandes dá mais mérito para o Flamengo, que tá revezando todo mundo e tá classificado”, detalhou o treinador Filipe Luís.

“Não é fácil ganhar, que todos os jogadores joguem com times novos, diferentes, e todos entendam o que têm que fazer. Eles têm uma ambição, a gente vê. Estão correndo, lutando, dando tudo que tem… No Campeonato Carioca. Não é que a gente não leve a sério, temos muito mérito. Os outros times simplesmente não fizeram a mesma campanha”, complementou o técnico.

O time titular já entrou em campo em sete ocasiões na temporada e com uma alta rotatividade das peças por parte do comandante. A postura ocorreu pela necessidade de controle de carga e evitar perder peças por desgaste físico. Além disso, dar maior minutagem a atletas que tinham menos chances e até mesmo retorno de jogadores que estavam machucados.

Treinador mostra competência em driblar obstáculos

Neste cenário, Felipe mostrou capacidade de identificar soluções e a manutenção da performance positiva. Tal situação se baseia no processo em que foca exatamente na equipe vista como a titular para a continuidade do ano. O setor defensivo é um reflexo desta situação, pois mostra-se uma das valências do Flamengo no Carioca pelas boas atuações e estatísticas favoráveis.

Inclusive, com trocas constantes entre Danilo, Léo Ortiz e Léo Pereira entre os 11 iniciais a cada jogo. Ou seja, prova que não há vaga cativa para nenhum deles e que será necessário manterem o nível nesta concorrência que gradativamente fica ferrenha para a composição da dupla de zaga.

Filipe Luís detalhou parte da programação que o clube passou para este começo de ano.

“Planejamos com duas semanas de adaptação, mas interrompemos para um jogo decisivo (Supercopa). Estou tentando dar minutos para todos os jogadores. No entendimento da preparação física alguns precisam de mais minutos. Não consegui dar sequência para o Cebolinha e Luiz Araújo, que vêm de lesões”, explicou o técnico.

“Agora vem o jogo do Maricá, depois a semifinal, e vamos continuar usando todos os jogadores para chegar bem no Brasileirão. Não penso em um time titular. A temporada é longa. Temos alguns problemas por lesões, é natural que aconteça no futebol. Temos que saber respeitar os processos. Estou bem suprido com esse elenco. Depende muito também do plano de jogo, se eles correrem errado, tudo vai dar errado”, finalizou o treinador.

Caso alcance as decisões de todos os campeonatos que disputar, o Rubro-Negro pode se aproximar dos 90 jogos na temporada. Portanto, a avaliação é que administrar o desgaste do elenco é crucial nesta fase do ano para evitar contusões e ter a ausência de destaques em confrontos decisivos. Até porque o Flamengo passou por tal cenário recentemente na “Era Tite”.

Projeção de partidas do Flamengo na temporada

– Supercopa: 1

– Carioca: 15

– Copa do Brasil: 10

– Brasileirão: 38

– Libertadores: 13

– Mundial de Clubes: 7

– Intercontinental: 3

Caso o Rubro-Negro chegar a todas as finais possíveis irá disputar 87 jogos na temporada

