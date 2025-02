Filipe Luís pode mudar esquema defensivo do Flamengo

Com apenas um gol sofrido em sete jogos, a defesa do Flamengo se destaca no início de temporada por sua solidez e estabilidade nas partidas. No entanto, o técnico Filipe Luís não descarta fazer uma mudança de esquema para encaixar Léo Pereira, Léo Ortiz e Danilo juntos no trio ofensivo. A equipe teria que mudar a postura dentro de campo, porém não é algo tão complexo.

“Ainda não tem nada definido. A contratação do Danilo é um acerto muito grande por parte do Boto. Um jogador desse calibre, titular da seleção brasileira e da Juventus, deixando muito dinheiro para trás, é importante para o futebol brasileiro e para o Flamengo. A concorrência entre eles vai elevar o nível. Alguns vão ficar bravos comigo, mas acredito que o campo fala. Se os três estiverem insubstituíveis eu vou ter que jogar com os três. Mas com tantos jogos, todos vão jogar”, disse Filipe Luís após jogo contra o Vasco.

Na vitória sobre o Vasco, no sábado, o Flamengo, aliás, terminou a partida com Léo Pereira, Danilo e Léo Ortiz. Isto indica ainda mais que Filipe Luís se mostra disposto a buscar uma formação que possa encaixar os três jogadores juntos na equipe principal.

Um exemplo que a defesa está em alta foi o elogio de Zico, ídolo do Flamengo, a Léo Ortiz. Além disso, o técnico Filipe Luís ainda conta com os jovens Cleiton e João Victor. Iago, que retorna da Seleção Sub-20, pode ser uma opção para ser utilizada mais para frente.

E agora?

Com a vitória sobre o Vasco, o Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca. Na última rodada da fase de classificação, o Rubro-Negro terá o Maricá, no sábado, às 16h30 (de Brasília), no Maracanã. O time já pode ter uma nova formação para este jogo, já que está com a vaga garantida e um título simbólico da Taça Guanabara.

