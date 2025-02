Iago volta em alta ao Flamengo após título pela Seleção sub-20

Zagueiro do Flamengo, Iago tornou-se campeão com a Seleção Brasileira do Sul-Americano Sub-20, no último domingo (16). Destaque defensivo do Brasil na competição, a joia rubro-negra também tem como característica o ‘faro de gol’. Ele acumula mais um troféu pelas categorias de base e retorna ao clube para tentar recuperar seu espaço.

Ao todo, Iago acumula seis títulos pela base: Copa do Brasil Sub-17; Supercopa do Brasil Sub-17; Campeonato Brasileiro Sub-20; Libertadores Sub-20; Intercontinental (Mundial) Sub-20 e Sul-Americano Sub-20.

“Glória a Deus, eu sou CAMPEÃO de tudo! Zerei o game hahaha!”, brincou Iago em postagem nas redes sociais.

Iago teve grandes atuações pelo torneio. O zagueiro de 19 anos, aliás, não esteve presente no vexame do 6 a 0 para a Argentina na estreia, na pior derrota da história do Brasil na categoria. Ele começou o campeonato no banco e entrou em campo quando os argentinos já haviam feito cinco gols.

No entanto, a partir da segunda rodada, o camisa 14 não saiu mais do time de Ramon Menezes. Além de ajudar lá atrás, Iago também se mostrou importante no setor ofensivo. Ele marcou na vitória por 3 a 2 sobre o Equador e no hexagonal final no triunfo sobre a Colômbia.

Iago volta ao Flamengo em alta, mas terá que recuperar espaço no clube. Enquanto zagueiro estava na Seleção Brasileira, João Victor passou à frente na fila. O zagueiro, que é um ano mais novo, também estava convocado pelo Brasil, mas Filipe Luís e José Boto pediram sua liberação para a CBF.

