Rollheiser cita Caixinha e Neymar como motivos para escolher o Santos

O Santos apresentou nesta segunda-feira (17/02), no CT Rei Pelé, o meia atacante Benjamín Rollheiser. O argentino de 24 anos chega em definitivo após passagem pelo Benfica, de Portugal, e com contrato válido até 31 de dezembro de 2028. E em sua primeira pergunta, o jogador já respondeu o motivo de escolher o Peixe em vez do Botafogo que também tentou sua contratação.

“Eu creio que foi muito importante a ligação de Pedro (Caixinha), porque ter um técnico que quer contar com você é importante. É óbvio que o Botafogo ainda não tem nenhum técnico contratado e isso é contraproducente para o jogador. Porque você chega em uma instituição que não sabe qual técnico será. Então, a ligação de Pedro foi muito importante para mim e para todo o time que trabalha comigo. E foi também, como disse anteriormente, um dos fatores para que eu viesse para cá”, falou o jogador.

Além de Pedro Caixinha, o argentino também teve duas conversas fundamentais para vir ao Santos. Afinal, a primeira foi com o CEO Pedro Martins. Depois, o jogador conversou com Neymar, que convenceu o atleta à vir para Baixada Santista.

“Foi uma negociação complicada até o último dia. Tomamos uma decisão conjunta com empresário e família. As ligações do Pedro Martins e do Pedro Caixinha foram importantes para tomar a decisão correta. Venho para um clube com grande potencial, que quer voltar a conquistar coisas importantes. Tive a oportunidade de falar com o Ney ,que é um pilar para o Santos e para o futebol mundial. Ele te chamar e falar coisas, o que ele precisa, é um orgulho muito grande e foi fator determinante”, explicou.

Rollheiser quer aprender com Neymar no Santos

Aliás, o argentino acredita estar vivendo um sonho ao jogar ao lado do camisa 10 do Peixe. Rollheiser tem a expectativa de aprender muito jogando junto com o astro.

“Todos sabem a classe que tem o Neymar, a importância a nível mundial. Ter ele como companheiro é um aprendizado constante. Vamos aprender muito com ele, ele sempre está disposto a ajudar os companheiros. Isso é uma das coisas valorosas sobre ele, a humildade que ele tem. Seguir conduzindo meu caminho. Hoje ao lado dele, que é um ídolo do futebol mundial”, finalizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.