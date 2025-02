Zubeldía descarta saída de Sabino: ‘Exemplo para todos’

Nos últimos dias, um rumor que ganhou força nos bastidores do São Paulo foi uma possível saída do zagueiro Sabino. O defensor estava no radar do Vitória e analisava uma proposta para ganhar mais minutos na temporada. Contudo, o técnico Luis Zubeldía fez questão de desmentir as informações.

Em entrevista coletiva após o clássico contra o Palmeiras, neste domingo (16/02), o treinador argentino disse que não existe a possibilidade de o defensor deixar o clube e ressaltou a importância dele no elenco.

“Sabino? Está louco? Já não temos muitos jogadores, agora querem me tirar o Sabino? Vocês viram a quantidade de jogadores que saíram (do clube)? Querem me tirar mais? O Sabino sabe da importância que ele tem, é um exemplo para todos nós. Um jogador que ficou no São Paulo à prova, veio do Sport, que conquistou o acesso. É um exemplo, Sabino tem que seguir”, disse Zubeldía.

Sabino no São Paulo

Sabino foi contratado pelo São Paulo no ano passado após rescindir com o Sport. O zagueiro assinou um vínculo curto, de três meses, realizou a parte final da recuperação de uma lesão no pé. Contudo, com o passar do tempo, começou a se destacar nos treinos até ganhar suas primeiras chances na equipe. Seu desempenho correspondeu às expectativas. Tanto que ganhou uma renovação de contrato e virou homem de confiança de Zubeldía no setor defensivo.

Assim, ele convive com a expectativa de ganhar mais chances. Aliás, as oportunidades aumentaram após Zubeldía escalar uma equipe com três zagueiros contra o Palmeiras e gostou do que viu. Na ocasião, Sabino não atuou no Choque-Rei, mas pode receber oportunidades em breve.

