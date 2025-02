Palácio, brindes Chanel e Jorge Ben: a festa de quase meio milhão de Memphis Depay

Memphis Depay comemorou seu aniversário de 31 anos com uma festa de luxo na madrugada de quinta para sexta-feira (14), no Palácio dos Cedros, no bairro do Ipiranga, em São Paulo. O jogador do Corinthians fez questão de convidar, além de todos os jogadores do elenco, os funcionários que trabalham no Timão.

O local escolhido para o evento tem diárias que podem custar até R$100 mil. Aliás, ao todo, Depay desembolsou quase R$400 mil para realizar sua festa de aniversário.

Além de alguns funcionários do clube paulista, comissão técnica e jogadores marcaram presença, como Pedro Raul, Talles Magno, João Pedro Tchoca, Raniele, Matheuzinho, Hugo Souza, Charles, Ryan, Yuri Alberto, Hugo, Maycon, Carrillo, José Martínez, Caca, Emiliano Díaz e Tamires, da equipe feminina do Corinthians.

Entre as atrações, o jogador escolheu nomes como Jorge Benjor, uma das lendas musicais brasileiras par fazer um show particular. Além dele, Matuê, Mc Hariel e uma bateria de uma escola de samba também estiveram no evento.

Aliás, Depay também fez questão de agradar as convidadas, que receberam uma bolsa de luxo da Chanel como brinde. Bruna Biancardi, namorada de Neymar, apareceu em uma publicação com a caixa do acessório.

“Quando o aniversariante presenteia os convidados”, escreveu no post.

Depay vai fazer outro evento

Memphis ainda não cansou de comemorar seu aniversário de 31 anos. Ele, portanto, vai fazer uma nova festa, no entanto, dessa vez será exclusiva e apenas para convidados seletos.

Yuri Alberto e relógio de quase R$400 mil

Yuri Alberto, atacante e companheiro de Depay no Corinthians, apostou em um relógio Rolex de R$346 mil para compor o look social para a festa. O modelo em questão é o GMT-Master II em ouro amarelo 18 quilates e mostrador preto.

Aliás, ele postou uma sequência de fotos em suas redes sociais em que é possível ver o traje escolhido pelo jogador, além do relógio. Na legenda, escreveu MD Bday – ou seja, as iniciais de Memphis Depay e aniversário em inglês.

