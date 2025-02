Messi pode ficar de fora de jogo do Inter Miami devido ao frio

Lionel Messi pode ficar de fora do jogo entre Inter Miami e Sporting Kansas City pela Champions da Concacaf. Apesar das previsões de temperaturas extremas, que podem chegar a -15 °C, nem o horário, nem o local da partida devem ser alterados. No entanto, o frio intenso pode fazer com que Messi não jogue.

“O Messi não gosta de jogar no frio. Ainda não está decidido se ele entrará em campo ou não, mas há a possibilidade de que não faça sua estreia na Champions da Concacaf”, afirmou o jornalista Franco Panizo.

Algumas previsões indicam que, no horário do jogo, a temperatura pode cair para -24 °C.

Luis Suárez, ex-companheiro de Messi no Barcelona e agora também no Inter Miami, já comentou sobre a dificuldade do argentino em jogar no frio.

“Conversamos todos os dias, mas evitamos criar expectativas. Falamos sobre os jogos, sobre a família… Ele me disse que sofre muito jogando no frio e na neve. Sem dúvida, vai ter que se acostumar”, disse o uruguaio.

