Atalanta x Club Brugge: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar nos playoffs da Champions 2024/25. Nesta terça-feira (18), Atalanta e Club Brugge se enfrentam às 17h (de Brasília), no Gewiss Stadium, em Bérgamo, na Itália, para definir quem avança às oitavas de final da principal competição de clubes do planeta. No jogo de ida, o time belga venceu por 2 a 1 e agora conta com a vantagem do empate para seguir no torneio. Quem avançar enfrenta Lille ou Aston Villa, sendo que o adversário será definido por sorteio.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na Space (TV fechada) e Max (streaming).

Como chega a Atalanta

A Atalanta está em alta no futebol italiano e aparece como favorita para buscar a classificação para as oitavas de final, apesar da desvantagem. Atual campeão da Liga Europa, o clube vive grande momento sob o comando do técnico Gasperini e, além de estar vivo na Champions, a equipe também briga pela liderança do Campeonato Italiano, na terceira posição, com apenas cinco pontos a menos que o líder Napoli.

No compromisso mais recente, a Atalanta ficou no empate sem gols diante da Cagliari, em partida válida pelo Campeonato Italiano.

Para o jogo desta terça-feira, Kolasinac, Kossounou, Maldini, Scalvini, Lookman e Scamacca, lesionados, são baixas confirmadas.

Como chega o Club Brugge

Por outro lado, o Club Brugge conquistou um grande resultado no jogo de ida, graças ao gol de pênalti convertido por Gustaf Nilsson nos acréscimos. Assim, os belgas jogam por um empate nesta terça-feira para avançar na Champions.

Contudo, o momento recente da equipe não é dos melhores. Isto porque, nos últimos oito jogos, o Brugge venceu apenas dois.

Por fim, a boa notícia para o torcedor do Club Brugge é que o técnico Nicky Hayen terá apenas o desfalque de Bjorn Meijer, lesionado.

Atalanta x Club Brugge

Playoffs da Champions 2024/25 – (jogo da volta)

Data e horário: terça-feira, 18/02/2025, às 17h (de Brasília).

Local: Gewiss Stadium, em Bérgamo (ITA).

Atalanta: Patrício; Posch, Hien e Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson e Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere e Retegui. Técnico: Gian Piero Gasperini.

Club Brugge: Mignolet; Seys, Ordoñez, Mechele e De Cuyper; Jashari e Oyedika; Talbi, Vanaken e Tzolis; Jutgla. Técnico: Nicky Hayen.

Árbitro: Felix Zwayer (ALE).

VAR: Bastian Dankert (ALE).

